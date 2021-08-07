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Сестры Аверины поблагодарили за поддержку: «Мы вас любим»

22:54
Сестры Аверины. Фото Instagram
Сестры Аверины. Фото Instagram

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины опубликовали новый пост в Instagram. Они поблагодарили всех за проявленную поддержку после их выступления на Олимпиаде в Токио.

«Всем спасибо большое. Мы все видим, все читаем, спасибо вам огромное за поддержку. Мы вас любим», — гласит пост в Instagram.

Публикация от Arina and Dina Averins??? (@arishadina1998)

В комментариях отметились многие прославленные спортсмены: Аделина Сотникова, Анна Щербакова, Евгений Малкин, Ангелина Мельникова.

В субботу Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не победили в личном многоборье на Олимпийских играх.

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Иван Шитик все материалы автора

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