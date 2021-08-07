Сестры Аверины поблагодарили за поддержку: «Мы вас любим»

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины опубликовали новый пост в Instagram. Они поблагодарили всех за проявленную поддержку после их выступления на Олимпиаде в Токио.

«Всем спасибо большое. Мы все видим, все читаем, спасибо вам огромное за поддержку. Мы вас любим», — гласит пост в Instagram.

В комментариях отметились многие прославленные спортсмены: Аделина Сотникова, Анна Щербакова, Евгений Малкин, Ангелина Мельникова.

В субботу Дина Аверина набрала 107,650 балла в личном многоборье, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не победили в личном многоборье на Олимпийских играх.