Россия обратится в международную федерацию по поводу судейства художниц на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что судейство на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио не будет оставлено без внимания. По его словам, готовится официальное обращение в международную федерацию.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем, — написал Поздняков в Instagram. — Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов.

Сидя на трибуне, видел, что наши тренеры и команда сделали всё возможное, предусмотренное правилами, чтобы исправить оценки судей. Моментально был подан протест на пересмотр. Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был.

Конечно, эмоционально мне, как и многим другим показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у неё, Безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира.

В любом случае Дина и Арина — выдающиеся спортсменки, настоящие чемпионки. Хочу поддержать девочек, они выступали здорово, были сегодня изящны и прекрасны в каждом моменте. И мне бы очень хотелось бы, чтобы они остались в спорте, продолжали выступать. В их карьере еще есть место для побед и наград".

Напомним, россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и взяла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).