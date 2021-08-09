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Поздняков заявил, что ОКР в контакте с FIG для разбирательства с судейством в Токио

09:12
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Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что ОКР контактирует с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«В настоящий момент мы находимся в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG). Решение таких вопросов — ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», — цитирует Позднякова РИА Новости.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпиады, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210809/averina-1744985268.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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