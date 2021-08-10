Олимпийская чемпионка из Омска высказалась в защиту судей, поставивших Аверину на второе место

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в групповых упражнениях Вера Бирюкова осудила болельщиков, которые критикуют судейские оценки на турнире в Токио-2020.

Многие любители художественной гимнастики и специалисты считают, что судьи несправедливо поставили на первое место в многоборье израильтянку Линой Ашрам, допустившую ошибку в упражнении с лентой. При этом россиянка Дина Аверина, исполнившая свои программы безошибочно, осталась второй. Но Бирюкова не согласна с такой позицией.

«Остановите свои крики те, кто не знает правил художественной гимнастики; кто не смотрел, а только слышал; кто не имеет никакого отношения к художественной гимнастике. Предоставьте все это профессионалам. Своими криками вы напоминаете бабушек на лавочках, которым все равно что обсудить, лишь бы кого-то потравить, если даже они ничего не понимают», — написала олимпийская чемпионка в Instagram.

«Судья — это не сантехник Яша, который еще вчера ремонтировал унитаз у ваших соседей, — продолжила омская гимнастка в другом сообщении. — Чтобы стать судьей, нужно много учиться, а не просто быть гимнасткой. К примеру я, в данный момент, знаю только о том, что оценка по этим правилам — открытая, и это дает возможность набирать баллы любыми способами, в отличии от прежних правил. И я не возьмусь считать баллы, потому что не училась на судью, не проходила аттестацию... Включите же уже голову, не разжигайте ненависть между странами, прекратите провоцировать и стравливать людей».