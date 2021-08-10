Кабаева назвала судейство российских художниц на Олимпиаде в Токио вопиющим случаем

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева высказалась по поводу ситуации с судейством российских художниц на Олимпиаде в Токио. По ее словам, произошел вопиющий случай.

7 августа золотую медаль Олимпиады в Токио со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.

«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай, — сказала Кабаева в эфире телеканала «Россия 1». — Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля.

Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку.

Вы знаете, многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень. Да, Ашрам — хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку с нее должны были снять балл, но сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры".

Напомним, Россия впервые с 1996 года не завоевала олимпийское золото в художественной гимнастике.