Израильская гимнастка Ашрам заявила, что осталась довольна судейством в финале Олимпиады

Израильская гимнастка Линой Ашрам заявила, что осталась довольна судейством в финале личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

— Я считаю, что судейство было отличное, — заявила Ашрам. — У меня нет к оценкам никаких вопросов. Я довольна всеми своими предметами, но больше всех — мячом.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой с результатом 107,800 балла, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. Отметим, что израильтянка уронила ленту во время выступления в финале, но судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у Авериной. После финала российская спортсменка заявила о несправедливом судействе.