Исинбаева в шоке от непопадания Арины Аверины в тройку призеров Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отметила, что итоги соревнований по художественной гимнастике стали длят нее шоком.

«Для меня шок, что Арина не попала в тройку, что Дина вторая. Я смотрела, болела и не понимаю, за что им снимали оценки. Слов нет, девочек очень жалко. Ждала оценок и плакала вместе с Диной. Очень затянули, все это непонятно», — отметила Исинбаева.

Напомним, россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и взяла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).