Олимпиада
Токио-2020
Художественная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Художественная гимнастика

Исинбаева в шоке от непопадания Арины Аверины в тройку призеров Олимпиады

17:59
Теги:

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отметила, что итоги соревнований по художественной гимнастике стали длят нее шоком.

«Для меня шок, что Арина не попала в тройку, что Дина вторая. Я смотрела, болела и не понимаю, за что им снимали оценки. Слов нет, девочек очень жалко. Ждала оценок и плакала вместе с Диной. Очень затянули, все это непонятно», — отметила Исинбаева.

Напомним, россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и взяла серебро. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а Арина Аверина стала четвертой (102,100).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

«С таким судейством художественная гимнастика на грани вылета из олимпийской программы». Ирина Винер-Усманова — о кошмаре в Токио
Гол Малкома в дополнительное время принес Бразилии победу в финале Олимпийских игр над Испанией
Сборная России проиграла квалификацию в художественной гимнастике. Надо ли бить тревогу?
«Арину конкретно придерживали, оценки были необъективны». Судья по художественной гимнастике — о сенсации на Олимпиаде в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
5
Офсайд