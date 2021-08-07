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Художественная гимнастика, финал в групповых упражнениях: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады

21:00
Олимпиада в Токио. Фото Twitter
Олимпиада в Токио. Фото Twitter
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8 августа в Токио (Япония) состоится финал в групповых упражнениях в рамках олимпийского турнира по художественной гимнастике. Участвовать в соревнованиях будет сборная России.

За Россию выступят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алина Тищенко.

Следить за онлайн-трансляцией финала произвольной программы среди групп можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Соревнования начнутся в 05.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/

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Евгений Петров все материалы автора

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