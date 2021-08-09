Фехтовальщица Егорян: «У нас забрали флаги, теперь забирают и победы»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по фехтованию Яна Егорян в своем Instagram высказалась о судействе на Олимпиаде в Токио.

«Вас здесь быть не должно», — написала американская гребчиха в Twitter в адрес наших спортсменок. После боя, как говорится, кулаками не машут. Но вероятно, не в этом случае. Комментарий в социальной сети явно не показатель силы и достоинства.

Но наших не остановить! Даже несправедливое судейство в отношении девочек-гимнасток не может никак повлиять на силу нашей олимпийской сборной!

У нас забрали флаги. Теперь забирают и победы! Но мы сильнее, чем думает мировое сообщество! И такие ситуации нас только закаляют! Очень грустно, что международные соревнования и конкурсы превращаются в средства политической борьбы. Но мы гордимся своей страной! И своими спортсменами! Я с вами», — написала Егорян.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпиады, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа.