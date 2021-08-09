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Дина Аверина поблагодарила болельщиков за поддержку после скандального судейства в Токио

18:45
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Российская гимнастка Дина Аверина во время чествования российских олимпийцев на Красной площади поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Винер-Усманова всегда была на связи, сразу же подняла кипиш и начала успокаивать нас, подбирая нужные слова.

За что обидно больше всего? Обидно за все в целом. В какой момент поняли, что происходит что-то не то? После первого предмета еще думали: ну мало ли. После второго поняли, что нас придерживают.

Очень благодарна, что столько людей пришли нас поддержать. Большое спасибо им за это. Планы на будущее? Планов нет», — сказала Аверина.

В субботу, 7 августа, по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады в Токио. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Дополнительная информация:

https://t.me/oprf_official/6407

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