Батыршина выразила негодование от низких оценок Дины Авериной на Олимпиаде

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина возмущена судейством российских гимнасток Дины и Арины Авериных на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Я нахожусь в глубочайшем шоке и не понимаю, как такое могло произойти. Не понимаю, почему на протяжении всего финала Дине ставили такие низкие оценки, что в итоге получился большой отрыв перед последним видом. Я не припомню такого, чтобы россиянки подавали протест на оценки», — цитирует Батыршину ТАСС.

Дина Аверина заняла второе место в художественной гимнастике Олимпиады в Токио (Япония). Спортсменка набрала 107,650 балла.

Сестра Дины Авериной — Арина заняла четвертое место с результатом в 102,100 балла. Во время заключительного выступления девушке потребовалось заменить ленту, из-за чего она показала предпоследний результат в выступлениях с лентой. Золотую медаль выиграла Линой Ашрам из Израиля.