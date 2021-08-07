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Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»

7 августа 2021, 23:15
Дина Аверина. Фото AFP
Дина Аверина. Фото AFP
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Наш корреспондент задал вопрос олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой: «Что вы могли бы сказать на комментарий Утяшевой по поводу того, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки» победу на олимпиаде в Токио?»

Алина Кабаева.Алина Кабаева — о серебре Дины Авериной на Олимпиаде: «Похоже, главной задачей судей было лишить Россию золота»

— Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай, — сказала Кабаева. — И дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме. Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права.

Что касается Ашрам, вся наша спортивная семья относится к ней с большим уважением. Она к этому скандалу не имеет никакого отношения, но она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет.

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Максим Максимов все материалы автора

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