Станислав Поздняков: «Мы не можем подвергать риску участие спортсменов в Играх»

Президент ОКР обсудил подготовку к Олимпийским играм в Токио с Мариной Сечиной, Василием Титовым и Михаилом Мамиашвили.

В преддверии поездки команды ОКР в Японию, где спортсмены и персонал столкнутся с необычными для Игр условиями, Станислав Поздняков регулярно проводит встречи с руководителями общероссийских спортивных федераций. Это дает возможность предметно обсудить все насущные проблемы и определить пути их решения, обменяться полезной информацией.

Так, присутствовавшие на сегодняшних встречах директор по спорту ОКР — руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и руководитель отдела по обеспечению участия в Играх Олимпиад Лев Савин обратили особое внимание глав ОСФ на необходимость каждому спортсмену и члену делегации за четыре недели до приезда заполнить план по пребыванию в Японии и получить его одобрение от оргкомитета «Токио-2020» — без этого документа пересечь границу будет невозможно. Также обязательным условием для всех является наличие отрицательных ПЦР-тестов, сделанных за 96 и 72 часа до вылета в сертифицированных лабораториях.

— Дело для всех нас новое, опыт еще не накоплен. И чтобы не подвергать риску участие спортсменов в Олимпийских играх, эти условия необходимо выполнить, — подчеркнул Станислав Поздняков.

Руководители федераций рассказали об итогах олимпийских квалификационных турниров и обсудили моменты, связанные с финальным этапом подготовки к Играм. Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина подняла вопрос об обеспечении спортсменов и членов делегации официальной экипировкой.

Василий Титов и Станислав Поздняков.

— Наши спортсмены и тренеры находятся в Европе и планируют отправиться в Токио из Льежа, — отметила Марина Сечина. — Первая группа вылетает 15 июля. До этого команда будет в немецком Ахене. Нам необходимо решить вопрос доставки для них 15 комплектов экипировки.

Станислав Поздняков предложил вариант — привезти форму из Москвы напрямую в Токио. «Мы организуем доставку. Самое главное — не ошибиться с размерами», — подчеркнул президент ОКР.

Представители конного спорта завоевали шесть лицензий в выездке и троеборье, что является очень хорошим результатом. Кроме того, Россия стоит первой в листе ожидания на получение лицензии в командном троеборье. И в том случае, если кто-то не сможет принять участие в Играх в этой дисциплине, путевку получат именно наши спортсмены. «Все тренируются, лошади отлично подготовлены. Главное, чтобы теперь они проявили себя в Токио», — подытожила Марина Сечина.

Что касается спортивной гимнастики, то россияне завоевали все возможные олимпийские лицензии. Окончательный состав команды, в которую войдут 12 спортсменов, будет определен по итогам Кубка страны.

— Мужская сборная на сегодняшний день — действующий чемпион мира. Она готова бороться за самые высокие места. Есть все основания претендовать на золото в команде. Девушкам будет тяжелее, поскольку сложность программы американки Симоны Байлз практически аналогична мужской, и это дает ей большое преимущество. Благодаря молодым девчонкам мы подбираемся к сборной США, но в женских командных соревнованиях ставим планку — серебро, — сказал президент Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент ОКР Василий Титов.

Марина Сечина и Станислав Поздняков.

Глава ФСГР попросил рассмотреть возможность о небольшом увеличении числа тренеров, которые смогли бы работать на Играх. И подчеркнул, что в Японии наши гимнасты имеют шансы выступить даже лучше, чем в Рио-2016, где они завоевали восемь олимпийских медалей.

— Мы уже были в Токио в ноябре прошлого года и находились там в тех же условиях, которые нас ожидают на Играх. Полная изоляция в гостинице, перемещения только в тренировочный зал и на арену. Для спортсменов такие условия уже не новы, — напомнил Василий Титов. — Считаю, что в целом мы готовы. И хочу поблагодарить ОКР за помощь и поддержку.

Также президент Федерации спортивной гимнастики России сообщил об отказе от проведения последнего предолимпийского сбора в Японии из-за того, что предполагаемый санитарный режим был бы еще более жестким, чем на самих Олимпийских играх. «Мы приезжаем 17 июля, а соревнования начинаются 22-го числа. Пяти дней, по мнению тренерского штаба, будет достаточно для акклиматизации», — подчеркнул Титов.

Президент Федерации спортивной борьбы России, член Исполкома ОКР, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили и двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев обсудили с главой ОКР заключительный этап подготовки команды.

— Сейчас спортсмены находятся на учебно-тренировочном сборе, - сказал Михаил Мамиашвили. — Все прошли вакцинацию, за исключением тех, кто переболел коронавирусом. Команда по греко-римской борьбе готовится вылететь в Стамбул, где состоится представительный турнир. Тренерский штаб принял решение поучаствовать, проверить свои силы. Окончательное решение по составу будет приниматься примерно за три недели до старта Олимпийских игр.

Также глава ФСБР отметил прогресс женской команды, завоевавшей олимпийские лицензии во всех весовых категориях. Улучшение результатов связано с работой, увы, ушедшего от нас Магомеда Алиомарова, который смог за достаточно короткий срок изменить психологию девушек и выстроить эффективную систему.

- Уход этого человека, конечно, серьезно повлиял на нас. Тем не менее девушки отобрались в Токио. В команде делается все, чтобы завоевать золотую медаль хотя бы в одной категории, - констатировал Мамиашвили.

Рассуждая о шансах борцов-мужчин, президент ФСБР и Арсен Фаздеев подчеркнули, что спортсмены рассчитывают подойти к главному старту в оптимальной форме и отличном психологическом состоянии и будут бороться за медали в каждом весе.

Петр Пятаков