На Олимпиаду может обрушиться тайфун. Некоторые этому даже рады

В начале будущей недели часть соревнований на открытом воздухе в Токио могут быть сорваны из-за непогоды.

В начале следующей неделе организаторы Олимпиады в Токио, помимо всех антиковидных проблем, могут столкнуться еще и со стихийным бедствии. Синоптики говорят, что столице Игр-2020 угрожает тропический циклон — тайфун, который обычно сопровождается сильным ветром и дождем. Осенью 2019 года тайфун Хагибис привел к отмене нескольких матчей проходившего в Японии Кубка мира по регби. Тогда более миллиона японцев по соображениям безопасности были вынуждены покинуть свои дома. Впрочем, сейчас новостям о будущем шторме очень рады серфингисты, которые в воскресенье дебютируют в олимпийской программе и не могут соревноваться без волн.

If the models are right, there could be a typhoon headed for Tokyo on Sunday or Monday.



The last thing that #Tokyo2020 needs. pic.twitter.com/TbjiMaLoqy — Eric Holthaus (@EricHolthaus) July 22, 2021

Реальная угроза

Тропические циклоны — обычное явление в Северо-Западной части Тихого океана. Поэтому здесь действует Объединенный центр предупреждения о тайфунах. Сейчас специалисты этого центра наблюдают за двумя формирующимися мощными циклонами — один из них должен обрушится на китайское побережье в районе Нинбо, другой — возможно достигнет Токио. Все это пока не точно, поскольку процесс обычно занимает около пяти дней, и давать точный прогноз на такой срок синоптики пока не умеют. Хотя, конечно, существуют разные компьютерные модели и прочие способы, повышающие достоверность штормовых предупреждений. Но пока что невозможно гарантировать, что Токио во время Олимпиады точно примет на себя удар стихии.

Но угроза тайфуна точно реальна. Для всех участников Олимпиады, кроме серферов, это плохие новости, поскольку значительная часть соревнований Игр-2020 проводится на открытом воздухе. Их придется переносить даже в случае более-менее серьезного дождя, не говоря уже о штормовом ударе. При этом любая корректировка расписания из-за заранее сверстанных сеток телетрансляций — это огромная проблема. В целом календарь ОИ и так очень плотный, и у организаторов нет возможности ждать у моря погоды. Хотя те же серферы заложили в свой план определенной люфт — чтобы дождаться волн нужной высоты. При этом надо понимать, что серьезный шторм — это гарантированный срыв соревнований по парусному спорту.

Доживем до понедельника

Напомню, что два с половиной года назад во время зимней Олимпиады в Пхенчхане ураган привел к тому, что была перенесена биатлонная индивидуальная гонка у женщин. Начало ряда соревнований (например, в горнолыжном спорте и двоеборье) пришлось отложить. Ветер сносил заграждения, палатки и временные конструкции, при чем пострадал один из сотрудников Олимпийского парка. Часть посетителей парка пришлось эвакуировать. В Олимпийской деревне из соображений безопасности посетителей был закрыт сувенирный магазин. Но в целом последствия оказались не такими уж катастрофическими — корейские организаторы справились с ними достаточно быстро.

Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику:

«В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов» #olympics #ураган pic.twitter.com/cTjcaQ2tdR — Воевода Волчий Хвост (@ZelenovZ) February 14, 2018

В 1998 году во время зимней Олимпиады в японском Нагано произошло землетрясение магнитудой в пять баллов. Спортсмены пережили несколько неприятных минут, но никто не пострадал. Участники Олимпиады рассказывали, что у них в комнатах закачалось мебель, и некоторые люди запаниковали. Но трясло, к счастью, недолго. В этом году в феврале и марте в Японии были два семибалльных землетрясения в Фукусиме и Мияги. Но организаторы Олимпиады надеются, что во время Игр обойдется без подобных сюрпризов. Что касается прогноза погоды в Токио на ближайшие дни, то до понедельника ослабления жары на фоне высокой влажности не ожидается. Из-за духоты российская лучница Светлана Гомбоева сегодня уже упала в обморок после соревнований.