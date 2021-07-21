Олимпиада официально началась! И первые спортсмены не стали вставать на колено в честь BLM
Открытие Олимпиады состоится 23 июля, но традиционно до него несколько дней проходят квалификационные старты в самых разных видах спорта и первые матчи турниров в командных видах. В Токио фактическое открытие предстояло осуществить софтболисткам Австралии и Японии. Те, у кого знание софтбола находится на уровне мема «сколько пинчеров на базе?», могут не беспокоиться — вряд ли оно в обозримом будущем понадобится. России участие в Олимпиаде не грозит, а зрелище для ценителей в отсутствие российских комментариев и зрителей сомнительное. Даже крикет как-то попонятнее.
В Японии софтбол и бейсбол, как более широкая версия видов спорта с битой и мячом, мегапопулярен. Японки — вице-чемпионки мира и Австралию не раз били. Поэтому в их статусе фаворита сомнений не было.
Австралийки могли встать на колено
Интрига была в другом — начнется ли Олимпиада с политической акции? МОК впервые за всю историю их разрешил, по крайней мере до начала соревнований. И где, как не в софтболе, надо было вставать на колено. Например, на пике акций BLM Twitter одной из лучших команд США Scrap Yard Dawgs отметила у себя в Twitter Дональда Трампа, подписав фотографию «Все уважают флаг!». Имелось в виду, что никто не опустился на колено во имя протеста. В итоге команда приостановила участие в серии, а игроки заявили, что стояли совершенно не за это.
У австралийцев есть свой аналог BLM — движение в поддержку аборигенов. Ради них недавно изменили слова гимна и закрыли вход на священную гору Улуру. Лидер австралиек 39-летняя капитан Стэйси Портер говорила, что в привлечении внимания к культуре коренных народов и видит суть австралийского BLM. А ее партнерша Тарни Стэпто даже вышла в обуви, посвященной этим народам.
Соцсети Softball Australia — образцово-показательный ресурс в данном смысле. И месяц гордости поддержат, и в честь аборигенов специальную форму выпустят.
Сборная Австралии полтора года не играла официальных матчей, поэтому сегодня стало бы понятно, готовы ли атлетки на настоящий протест, а не только правильные слова.
Японки сильнее — и духом, и мастерством
Но — на колено австралийки не встали, передав право первой в истории согласованной политической акции на Олимпиадах следующим спортсменам. Возможно, ими будут американские футболистки сегодня утром. Церемония открытия включила в себя символический бросок мяча и выход на поле Сейко Хасимото — конькобежки и руководителя Олимпийского комитета Японии.
Вообще начало матча выглядело как-то диковато. Полный стадион блестел от пустых мест, игроки давали друг другу виртуальные «пятеры», стараясь не касаться рук, а японки вообще изобразили жест, похожий на нечто типа «от сердца к Солнцу».
При этом нельзя сказать, что матч прошел совсем уж без эмоций. Японские запасные визжали так, что дали бы фору любой фанатской трибуне. Правда, интриги им не хватало. Япония вынесла с площадки Австралию — питчеры (а не пинчеры) хозяев были намного точнее бьющих и заставляли тех ошибаться, в свою очередь, сами японки, когда взялись за биту, убрали соперниц сразу несколькими хоум-ранами, то есть ударами за пределы поля.
8:1 — Япония начинает домашнюю Олимпиаду очень амбициозно, и не зря ее считают одним из главных претендентов на место в итоговой тройке медального зачета. Нам есть чего бояться. А вот политики, может быть, в Токио все-таки будет меньше, чем казалось до старта Игр.
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