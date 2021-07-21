Олимпиада официально началась! И первые спортсмены не стали вставать на колено в честь BLM

Австралийские софтболистки в первом спортивном мероприятии всей Олимпиады были разгромлены японками.

Открытие Олимпиады состоится 23 июля, но традиционно до него несколько дней проходят квалификационные старты в самых разных видах спорта и первые матчи турниров в командных видах. В Токио фактическое открытие предстояло осуществить софтболисткам Австралии и Японии. Те, у кого знание софтбола находится на уровне мема «сколько пинчеров на базе?», могут не беспокоиться — вряд ли оно в обозримом будущем понадобится. России участие в Олимпиаде не грозит, а зрелище для ценителей в отсутствие российских комментариев и зрителей сомнительное. Даже крикет как-то попонятнее.

В Японии софтбол и бейсбол, как более широкая версия видов спорта с битой и мячом, мегапопулярен. Японки — вице-чемпионки мира и Австралию не раз били. Поэтому в их статусе фаворита сомнений не было.

Австралийки могли встать на колено

Интрига была в другом — начнется ли Олимпиада с политической акции? МОК впервые за всю историю их разрешил, по крайней мере до начала соревнований. И где, как не в софтболе, надо было вставать на колено. Например, на пике акций BLM Twitter одной из лучших команд США Scrap Yard Dawgs отметила у себя в Twitter Дональда Трампа, подписав фотографию «Все уважают флаг!». Имелось в виду, что никто не опустился на колено во имя протеста. В итоге команда приостановила участие в серии, а игроки заявили, что стояли совершенно не за это.

We might be standing in this photo but we SURE AS HELL AREN'T STANDING FOR THIS. I'm embarrassed. I'm heartbroken. I'm DISGUSTED. @ScrapYardFP I will never be associated with your organization again. BLACK LIVES MATTER. The tone deafness on this is UNBELIEVABLE!!! pic.twitter.com/5jSNipTFLd — Haylie McCleney (@hayliemac8) June 23, 2020

У австралийцев есть свой аналог BLM — движение в поддержку аборигенов. Ради них недавно изменили слова гимна и закрыли вход на священную гору Улуру. Лидер австралиек 39-летняя капитан Стэйси Портер говорила, что в привлечении внимания к культуре коренных народов и видит суть австралийского BLM. А ее партнерша Тарни Стэпто даже вышла в обуви, посвященной этим народам.

Check out these cleats that Tarni Stepto is wearing today for the Aussie Spirit. An outstanding tribute to her Indigenous heritage. This design was created by her cousin.#TokyoTogether #believeinthespirit @AUSOlympicTeam pic.twitter.com/mJqYzzNEIw — Softball Australia (@SoftballOz) July 21, 2021

Соцсети Softball Australia — образцово-показательный ресурс в данном смысле. И месяц гордости поддержат, и в честь аборигенов специальную форму выпустят.

June is Pride Month!



Proud to be an inclusive sport for all, for more information on Pride in Sport, visit @PrideinSportAU #PrideInSport pic.twitter.com/wEjZBbxcYd — Softball Australia (@SoftballOz) June 25, 2020

Сборная Австралии полтора года не играла официальных матчей, поэтому сегодня стало бы понятно, готовы ли атлетки на настоящий протест, а не только правильные слова.

Японки сильнее — и духом, и мастерством

Но — на колено австралийки не встали, передав право первой в истории согласованной политической акции на Олимпиадах следующим спортсменам. Возможно, ими будут американские футболистки сегодня утром. Церемония открытия включила в себя символический бросок мяча и выход на поле Сейко Хасимото — конькобежки и руководителя Олимпийского комитета Японии.

Вообще начало матча выглядело как-то диковато. Полный стадион блестел от пустых мест, игроки давали друг другу виртуальные «пятеры», стараясь не касаться рук, а японки вообще изобразили жест, похожий на нечто типа «от сердца к Солнцу».

Первый матч Олимпиады. Японские софтболистки избегают контакта, а судьи в масках. pic.twitter.com/5GZlizw7tq — Lublineс93 (@Lublinec931) July 21, 2021

При этом нельзя сказать, что матч прошел совсем уж без эмоций. Японские запасные визжали так, что дали бы фору любой фанатской трибуне. Правда, интриги им не хватало. Япония вынесла с площадки Австралию — питчеры (а не пинчеры) хозяев были намного точнее бьющих и заставляли тех ошибаться, в свою очередь, сами японки, когда взялись за биту, убрали соперниц сразу несколькими хоум-ранами, то есть ударами за пределы поля.

8:1 — Япония начинает домашнюю Олимпиаду очень амбициозно, и не зря ее считают одним из главных претендентов на место в итоговой тройке медального зачета. Нам есть чего бояться. А вот политики, может быть, в Токио все-таки будет меньше, чем казалось до старта Игр.