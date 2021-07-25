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Россия проигрывает медальный зачет Японии. Как так получилось?

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 22:15
24 июля. Россия — Япония — 21:18. Фото AFP
24 июля. Россия — Япония — 21:18. Фото AFP
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У нашей сборной появился неприятный соперник в борьбе за топ-3 медального зачета — рывок наверх совершили японцы.
25&nbsp;июля. Токио. Татьяна Минина (справа) в&nbsp;финале проиграла американке Анастасии Золотич.Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде, но американки дважды лишили наших золота. Итоги 25 июля

Всего два дня Олимпиады позади, но медальный зачет уже начинает обретать ожидаемые очертания. В лидерах привычные Китай, США и Россия (сборная ОКР), среди привычных лидеров не хватает только Великобритании — ее гребно-велоспортивные виды еще впереди, хотя по такому графику отстоять второе место, добытое в Рио, почти нереально.

Зато среди лидеров появилась абсолютно новая страна. И это — какой сюрприз! — Япония. В воскресенье японцы едва не вышли на первое место в общем зачете, взяв 4 золота за день, но китайцы пока держатся впереди. Недаром по многим букмекерским выкладкам именно японцы должны были занять итоговое третье место вслед за США и Китаем. Коэффициенты на это событие были ниже, чем для России или Британии.

В тройку Япония не попадала с Олимпиады-1968, которая последовала за сверхуспешными Играми в Токио-1964 (11-7-7 и 16-5-8 соответственно). После этого удачными были разве что Игры в Афинах 2004 года (16-9-12).

Виталина Бацарашкина.Россия в Токио: позолоченный старт

Почему они побеждают?

На деле зачатки успеха японцев были видны уже в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда они заняли шестое место в общем зачете, традиционно забрав половину золота в женской борьбе (видимо, туда идут те, кто не хочет к сумоисткам), но также подтянув плавание, дзюдо, бадминтон и даже настольный теннис. В этом году на Олимпиаде еще и появились новые виды, что однозначно на руку японцам. В скейтборде первое золото уже взято в воскресенье 22-летним парнем Юто Хоригоме, в программу вернули бейсбол и софтбол, где японцы также фавориты. Наконец, они же рассчитывают разжиться драгоценным металлом в скалолазании, а карате и вовсе японская дисциплина — правда, там много претендентов и из других стран.

Еще за несколько месяцев до Игр Олимпийский комитет Японии официально заявил о намерении взять 30 золотых наград — такой результат в Рио с запасом бы принес второе место вслед за США. Правда, перед стартом спортивные власти уже дезавуировали свои планы из-за пандемии. И сделали ставку на общее число медалей и правильные фразы про то, что «каждый спортсмен должен показать свой максимум».

Пока это получается. Красивая история случилась в дзюдо, где синхронно выиграли брат и сестра Хифумэ и Ута Абэ, им тоже едва больше двадцати. Хорошо идут японцы в самом главном виде спорта Олимпиады после легкой атлетики — плавании, где вообще пока творятся сенсации, а Тунис обыгрывает Австралию и США. Наши на этом празднике, к сожалению, пока лишние. А появление большего числа претендентов на медали делает ситуацию в медальном зачете более интригующей. Радоваться их первому за много лет дню без медалей можно заканчивать — скорее всего, скоро американцы возьмут свое и приблизятся к китайцам и японцам. Но открытой гегемонии пока удается не допускать.

Разочаровал японцев разве что король гимнастики Кохей Утимура. Многократный чемпион мира и победитель Олимпиад из-за травм сконцентрировался на параллельных брусьях и в этом виде даже не попал в финал.

Артур Далалоян, Софья Великая, Никита Нагорный.Понедельник на Олимпиаде. Ждем золота от саблисток и Далалояна с Нагорным

Можем ли мы догнать японцев?

Важно именно распределение наград. У Японии их всего шесть (и 5 золотых). У наших их даже больше — семь, но обидные поражения американкам в воскресных боях в тхэквондо и фехтовании не дают продвинуться сборной ОКР в командном зачете, считающемся по золоту. Если считать по более справедливой очковой системе 3-2-1, то у нас 13 очков против 17 у юго-восточных соседей.

Кто-то в принципе к зачету стран относится скептически, но это та условность, которая уже стала реальностью. По нему делаются выводы о развитии спорта в стране. Да и сам ОКР перед Олимпиадой говорил об амбициях вернуться в топ-3 мировых спортивных держав. Судя по тому, как развивается ситуация сейчас, препятствием для этого может стать именно Япония.

Завтра будут разыграны очередные комплекты наград в дзюдо и скейтборде, мы можем ответить в спортивной гимнастике, фехтовании и тхэквондо. Но отвечать пора победами, а не просто медалями — если мы смотрим на перспективу борьбы за общее место сборной России в Токио, а не приехали ради участия.

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Медальный зачет

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