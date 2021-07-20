Что должно произойти, чтобы Олимпиаду отменили? Изучаем сценарии

Оргкомитет Игр не исключает самого негативного поворота событий, но поверить в это пока очень сложно

Генеральный директор Оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто напугал очень многих, допустив во вторник вероятность отмены стартующей Олимпиады. Официальное открытие Игр-2020 только в пятницу, но футбол и софтбол начинают уже в среду. «Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом, — размышляет Муто. — Поэтому мы продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, созовем пятисторонние переговоры снова. На данный момент заболеваемость ковидом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует предпринять, когда возникнет такая ситуация».

В недавнем прошлом японские официальные лица уже допускали сценарий, при котором от Игр-2020 все-таки придется отказаться. Но кому предназначены эти заявления — очевидно. Согласно опросам, более 80 процентов японцев опасаются, что приезд в страну десятков тысяч иностранных гостей сильно ухудшит ситуацию с коронавирусом. Так что представители оргкомитета вынуждены постоянно подчеркивать, что не станут проводить Олимпиаду во что бы то ни стало. Что пути назад не обрезаны. Если с неба вдруг посыплются камни, а в Олимпийской деревне не останется ни одного здорового спортсмена, Олимпийские игры остановят — это понятно. Но возможен ли какой-то другой форс-мажор, из-за которого Япония готова похоронить проект, в который вложила более 15 миллионов долларов?

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021.



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Нет повода для паники

Заболеваемость ковидом в Токио и в Японии в целом в последнее время неуклонно идет вверх, но до пиковых значений, которые были в январе этого года, пока далеко. Как известно, все олимпийцы находятся в «пузыре», проходят ежедневное тестирование и практически не общаются с местным населением. Среди людей, так или иначе связанных с Олимпиадой-2020 (спортсмены, тренеры, персонал, волонтеры), с середины июля выявлено более 100 случаев заражения, но это очень мало влияет на общую статистику — в Токио ежедневно регистрируется более тысячи новых больных ковидом. В общем, объективных предпосылок для резкого роста пандемийных показателей на острове нет. Во всяком случае, такого роста, который привел бы к панике в правительстве страны-организатора или в мэрии Токио.

Полтора года пандемии доказали нам, что произойти может все что угодно, но пока полное ощущение, что японцы контролируют ситуацию. Правда, с началом соревнований спортсмены начнут больше контактировать друг с другом, и есть много видов спорта, где соблюдение социальной дистанции невозможно в принципе. Но с момента появления COVID-19 прошли десятки крупных соревнований, и действительно массовых заражений нигде зафиксировано не было. Случались снятия отдельных спортсменов и даже целых сборных — это ждет нас и в Токио. Но чтобы количество положительных ПЦР в Олимпийской деревне перевалило хотя бы за 5 процентов — это на данный момент абсолютная фантастика.

«This will be the toughest @Olympics because the teams are so close together talent wise, more so than ever before.» ?



Brush up on your softball knowledge and read our preview on tomorrow mornings action. @WBSC #UnitedByEmotion | #StrongerTogether https://t.co/qgEDDTX1k2 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 20, 2021

Игры победителей или Игры проигравших?

Только вал громких историй с заболеванием в Олимпийской деревне (например, с большими звездами) может заставить оргкомитет прийти к выводу, что что-то идет не так. Многие эпидемиологи указывали на опасность распространения с помощью спортсменов неожиданных штаммов и даже появления новых. Но надо понимать, что для мутации вируса нужно время. Вряд ли последствия «котла народов» проявятся прямо во время Игр. Даже если в Олимпийской деревне и произойдет что-то неприятное, расхлебывать последствия почти наверняка придется уже после завершения Олимпиады. И здесь под угрозой скорее Паралимпиада, которая должна начаться в Токио 24 августа.

Ну а сейчас пятисторонняя комиссия, в которую входят представители правительства Японии, власти префектуры Токио, Оргкомитет Игр-2020, руководство МОК и Международного паралимпийского комитета, сделает все, чтобы запланированные соревнования состоялись. Остановка Олимпиады — это грандиозный скандал и удар по репутации ее организаторов. Даже если оставить в стороне убытки МОК (которые могут составить более миллиарда долларов) и удары по бюджетам национальных олимпийских комитетов и международных федераций. Если эта Олимпиада завершится из-за ковида, она моментально превратится из «Игр победителей» в «Игры проигравших». Это настоящая катастрофа для всех. Злорадство тут совершенно неуместно.

Даже если, не дай бог, возникнет пограничная ситуация, трактовать ее однозначно будут в пользу продолжения Игр. Выглядит это все несколько авантюрно, но выбор был сделан в тот момент, когда оргкомитет и МОК пошли на риск, отказавшись отменять Олимпиаду и подписавшись на спорный эксперимент с «котлом народов». В общем, что бы ни говорил сейчас Тосиро-сан, отступать по большому счету некуда. Все мы отлично знаем, что фарш невозможно провернуть назад. Помешать Олимпийским играм-2020 может только какое-то стихийное бедствие — очень надеюсь, что стихия будет к спортсменам снисходительна. Что касается ковида, то, кажется, для его сдерживания в Японии делается все возможное и невозможное. Вряд ли в мире найдется страна, которая справилась бы с этой задачей лучше.