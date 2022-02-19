Антигероев Токио-2020 наказали под занавес Пекина-2022. Лишение медали и 10 лет дисквалификации

Сразу два легкоатлета, попавшиеся на допинге во время летней Олимпиады в Токио, узнали решения по своей судьбе.

На Олимпиаде в Пекине пока ловят на допинге не самых серьезных персонажей: украинскую бобслеистку Лидию Гунько, которая заняла последнее место, и ее соотечественницу лыжницу Валентину Каминскую (79-е место в гонке). В Токио все было не так. Там в сети допинг-контроля попалась действительно крупная рыба. Нигерийка Блессинг Окагбаре имела один из лучших результатов сезона на стометровке, а британец Сиджей Уджа помог своей команде выиграть серебряные медали в эстафете.

Поставщик Окагбаре получил обвинения по закону Родченкова

Окагбаре объявили дисквалификацию аж на 10 лет — это в два с половиной раза больше стандартного срока наказания. Для нигерийки, которая выигрывала серебро в прыжках в длину еще на Играх в Пекине 2008 года, это точно конец карьеры. В Токио ее обвинили в приеме гормона роста, причем положительная проба была сдана еще до Игр-2020 — 19 июля на турнире в Словакии.

Окагбаре с результатом 10,63 считалась одним из фаворитов бега на 100 метров и могла бы даже выиграть. Но в итоге ее сняли прямо с полуфинала. А впоследствии при перепроверке других проб нашли в них, кроме гормона роста, еще и ЭПО. Нигерийка отказалась сотрудничать со следствием и сдавать своих поставщиков. Но это не сильно помогло: так как Окагбаре живет и тренируется в США, сразу после возвращения ее взяло в оборот следствие. Дело Окагбаре стало, пожалуй, первым реальным случаем применения закона Родченкова.

Все дело в том, что следствие забрало у Блессинг телефон. А там вскрылась интересная переписка с доктором по имени Эрик Лира — 41-летним «натуропатом», который, как выяснилось, поставлял нигерийке запрещенные препараты.

«Хола амиго! — писала Окагбаре Лире. — Эрик, я прекрасно себя чувствую. Я только что пробежала 100 м за 10,63 в пятницу, с ветром 2,7. Я так счастлива! Эрик! Что бы ты ни делал, это отлично работает».

Лира с удовольствием принимал благодарности и поддерживал Окагбаре. Без ответа осталось только одно ее сообщение — после положительного теста.

«Срочно позвони! — написала нигерийка. — Говорят, что в одной из моих проб нашли гормон роста. Я не понимаю».

Сейчас Лире предъявлены обвинения по закону Родченкова. Следователи раскопали, что он нелегально приобретал ЭПО, гормон роста и другие препараты в Центральной и Южной Америке, а затем ввозил их в США и распространял среди профессиональных спортсменов, переклеивая этикетки. Помимо Окагбаре, в связях с Лирой замешан еще как минимум один атлет. Его имя пока не называется.

Британец извинился за допинг перед товарищами по эстафете

Свой допинговый скандал полыхает и в Великобритании. Там на запрещенном остарине попался участник эстафеты 4х100 м Сиджей (Чиджинда) Уджа. Причем британцы чуть не выиграли в этом забеге золотые медали, уступив всего одну сотую секунду итальянцам. А теперь по решению Спортивного арбитражного суда придется вернуть даже серебро.

Уджа немедленно признал свою вину и заявил, что остарин содержался в одной из биодобавок. Проблема в том, что эту добавку он купил самостоятельно, не проверив по линии сборной и никого не поставив в известность. «Я буду жалеть об этом всю свою жизнь», — сказал Уджа. Но товарищам по эстафете, которые теперь потеряли медали, от этого не легче.

— Сиджей извинился перед нами и нашими семьями, я благодарен ему за это, но правила есть правила, — заявил лучший британский спринтер Ричард Килти. — Только он сам знает правду. Либо он сознательно принимал допинг, либо это была контаминация из биодобавок, которые он заранее не проверил. В любом случае это нарушение правил. Я соблюдаю эти правила 21 год, все то время, что занимаюсь легкой атлетикой, и считаю, что так обязан делать каждый.

У Килти, кстати, своя личная драма. В этом году его сын идет в школу, и британец мечтал дать ему с собой олимпийскую медаль.

— Ребенок так хотел принести медаль и сказать: «Вот, мой папа ее выиграл!» — объяснил Килти. — Теперь этого не случится. И это — моя мотивация пахать до следующей Олимпиады, чтобы все-таки исполнить мечту сына.