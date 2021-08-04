Олимпийцы теперь знамениты и без медалей. На Играх-2020 есть альтернативная реальность

В тренде теперь не рассказы о соревнованиях, а ценные советы, как ходить на свидания в пандемию и сражения с антисекс-кроватями.

Может быть, неожиданно, но большинство олимпийцев тоже сидят в TikTok — социальной сети, которую многие до недавнего времени считали исключительно развлекательной. Олимпиада-2020 стала первой для этой платформы в ее нынешнем виде, и в итоге здесь сформировался оригинальный формат «альтернативной картины» Игр. Это не традиционные телерепортажи, не заявления в Twitter, и не «луки» в Instagram. Это нечто оригинальное, чего мы не видели никогда. Съемка коротких видео для TikTok, часто всего смешных или с необычным сюжетом, — это важная характеристика «поколения зумеров», к которому относятся и некоторые из олимпийцев.

Сейчас такие ролики помогают не только посмотреть на жизнь спортсменов изнутри, но и узнать результаты соревнований. Теоретически человек может вообще не включать телевизор, но оставаться в курсе событий в Токио, только под определенным углом. В TikTok вас информируют сами спортсмены, которые даже в жестких условиях подготовки к стартам успевают делиться контентом и креативить. Некоторые видео смешные, другие — трогательные, остальные относятся к празднованию побед или воспоминаниям о крутых моментах Олимпиады.

Сборной России на Олимпиаде официально нет, но TikTok — есть

Спортивный гимнаст Никита Нагорный часто выкладывает в социальные сети специально снятые и смонтированные смешные видео. Но на этот раз атлет обошелся без шуток — выложил ролик, в котором он выполняет последний элемент в вольных упражнениях командного многоборья и потом узнает о победе вместе с остальной частью сборной.

У Олимпийского комитета России тоже есть свой канал в TikTok. Там спортсмены рассказывали о жизни в олимпийской деревне, показывали свои тренировки и делились впечатлениями. Двукратная чемпионка Игр синхронистка Алла Шишкина показала коллекцию значков разных видов спорта, которую ей подарили на день рождения. А потом пришла очередь забавного танца в полной олимпийской экипировке.

Самые искренние эмоции — тоже в TikTok. Четырехкратный олимпийский чемпион и президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков очень мило радовался победе свой дочери Софии на Играх в Токио.

Серебряную медалистку Олимпиады в Токио баскетболистку Анастасию Логунову в России ждал сюрприз — в аэропорту ее встретил молодой человек и сделал предложение руки и сердца. Спортсменка ответила согласием и расплакалась.

Необычный формат свиданий и поддержка женщин-олимпийцев

Прыгунья в воду австралийка Мелисса Ву показала, как происходит общение на Играх. Поговорить можно, но только через защитное стекло — свидания получаются интересными.

В TikTok вспомнили о реакции австралийского тренера Дина Боксалла на победу своей подопечной Ариарны Титмус и сравнили с эмоциями атлетов, выигрывавших медали. Получилось забавно — судя по видео, атлеты радовались гораздо меньше, чем Дин.

Прыгун в воду Том Дэйли связал мешочек для своей золотой олимпийской медали. За этим его застали во время наблюдений за соревнованиями других спортсменов. У Тома есть даже отдельный Instagram-аккаунт, где он выкладывает свои работы. Но в этот раз он рассказал о мешочке для медали в TikTok Olympics.

Одним из самых известных TikTok-видео стал ролик от серебряного призера Игр по серфингу Каноа Игараси. Пользователи не знали, что спортсмен тоже есть в этой соцсети, и выложили видео с подписью «Спасибо, Япония, что включили серфинг в Олимпиаду». Атлет решил ответить подписчикам и сделал серию роликов, где он смотрит контент от фанатов и удивляется, увидев себя.

Олимпийцы несколько раз пытались сломать знаменитые токийские антисекс-кровати. Девяти израильским бейсболистам все-таки это удалось, хотя до этого это пытались сделать спортсмены из разных стран. Американка Илона Махер со своими подругами выполняла на кровати берпи, движения из чирлидинга, копировала прыжок в воду Майкла Фелпса. Тогда ничего не сработало.

В соцсети успели даже провести мини-акцию по поддержке женщин-олимпийцев — выложили серию видео про спортсменок, чтобы показать их силу и возможности.