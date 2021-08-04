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Олимпийцы теперь знамениты и без медалей. На Играх-2020 есть альтернативная реальность

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 16:30
Спортсмены в Токио находят время для шуток. Фото Getty Images
Спортсмены в Токио находят время для шуток. Фото Getty Images
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В тренде теперь не рассказы о соревнованиях, а ценные советы, как ходить на свидания в пандемию и сражения с антисекс-кроватями.
Олимпиада, онлайн 4&nbsp;августа: Светлана Колесниченко и&nbsp;Светлана Ромашина.У синхронисток — золото! Россия — Бразилия в волейболе. Онлайн трансляция Олимпиады 4 августа

Может быть, неожиданно, но большинство олимпийцев тоже сидят в TikTok — социальной сети, которую многие до недавнего времени считали исключительно развлекательной. Олимпиада-2020 стала первой для этой платформы в ее нынешнем виде, и в итоге здесь сформировался оригинальный формат «альтернативной картины» Игр. Это не традиционные телерепортажи, не заявления в Twitter, и не «луки» в Instagram. Это нечто оригинальное, чего мы не видели никогда. Съемка коротких видео для TikTok, часто всего смешных или с необычным сюжетом, — это важная характеристика «поколения зумеров», к которому относятся и некоторые из олимпийцев.

Сейчас такие ролики помогают не только посмотреть на жизнь спортсменов изнутри, но и узнать результаты соревнований. Теоретически человек может вообще не включать телевизор, но оставаться в курсе событий в Токио, только под определенным углом. В TikTok вас информируют сами спортсмены, которые даже в жестких условиях подготовки к стартам успевают делиться контентом и креативить. Некоторые видео смешные, другие — трогательные, остальные относятся к празднованию побед или воспоминаниям о крутых моментах Олимпиады.

&laquo;Антисекс-кровати&raquo; в&nbsp;олимпийской деревне.«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати

Сборной России на Олимпиаде официально нет, но TikTok — есть

Спортивный гимнаст Никита Нагорный часто выкладывает в социальные сети специально снятые и смонтированные смешные видео. Но на этот раз атлет обошелся без шуток — выложил ролик, в котором он выполняет последний элемент в вольных упражнениях командного многоборья и потом узнает о победе вместе с остальной частью сборной.

@nikitagym

Это свершилось???

? оригинальный звук — Никита Нагорный

У Олимпийского комитета России тоже есть свой канал в TikTok. Там спортсмены рассказывали о жизни в олимпийской деревне, показывали свои тренировки и делились впечатлениями. Двукратная чемпионка Игр синхронистка Алла Шишкина показала коллекцию значков разных видов спорта, которую ей подарили на день рождения. А потом пришла очередь забавного танца в полной олимпийской экипировке.

@olympic_russia

Праздничный лук нашей именинницы Аллы Шишкиной?? @alla_rus ##синхронноеплавание ##синхронистки ##синхронистка ##синхронисты ##деньрождения ##лукдня

? dancin in the dark — xxtristanxo

Самые искренние эмоции — тоже в TikTok. Четырехкратный олимпийский чемпион и президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков очень мило радовался победе свой дочери Софии на Играх в Токио.

@olympic_russia

Эти эмоции??? ##олимпийскаячемпионка ##фехтование ##сабля ##саблистки ##золото ##золотаямедаль ##золотаямедальнаша ##токио2020 ##эмоции ##мечтысбываются

? оригинальный звук — Команда ОКР

Серебряную медалистку Олимпиады в Токио баскетболистку Анастасию Логунову в России ждал сюрприз — в аэропорту ее встретил молодой человек и сделал предложение руки и сердца. Спортсменка ответила согласием и расплакалась.

@olympic_russia

Вот так нашу баскетболистку встретили из Токио??##любовь ##предложение ##предложениерукиисердца ##любовь?? ##желаниесбудется ##желание ##свадьба ##отношения

? оригинальный звук — Команда ОКР

Необычный формат свиданий и поддержка женщин-олимпийцев

Прыгунья в воду австралийка Мелисса Ву показала, как происходит общение на Играх. Поговорить можно, но только через защитное стекло — свидания получаются интересными.

@melissapaigewu

##datenight ##tokyoolympics ##olympicspirit

? My Heart Will Go On (Titanic) — Maliheh Saeedi & Faraz Taali

В TikTok вспомнили о реакции австралийского тренера Дина Боксалла на победу своей подопечной Ариарны Титмус и сравнили с эмоциями атлетов, выигрывавших медали. Получилось забавно — судя по видео, атлеты радовались гораздо меньше, чем Дин.

@kiara_lovett

Other athletes compare to Australia's coach celebrating gold ? ##olympics ##fyp ##fy ##olympictok ##tokyo2020 ##viral ##olympics2020 ##swimming ##australia

? Get Shaky (Radio Edit) — The Ian Carey Project

Прыгун в воду Том Дэйли связал мешочек для своей золотой олимпийской медали. За этим его застали во время наблюдений за соревнованиями других спортсменов. У Тома есть даже отдельный Instagram-аккаунт, где он выкладывает свои работы. Но в этот раз он рассказал о мешочке для медали в TikTok Olympics.

@olympics

This is now a Tom Daley knitting fan account (Via Madewithlovebytomdaley / IG) ##OlympicSpirit ##Knitting ##Crochet

? original sound — Olympics

Одним из самых известных TikTok-видео стал ролик от серебряного призера Игр по серфингу Каноа Игараси. Пользователи не знали, что спортсмен тоже есть в этой соцсети, и выложили видео с подписью «Спасибо, Япония, что включили серфинг в Олимпиаду». Атлет решил ответить подписчикам и сделал серию роликов, где он смотрит контент от фанатов и удивляется, увидев себя.

@kanoaigarashi

##duet with @fatasswhitegirl Hey that guy looks familiar

? luxurious — cy

Олимпийцы несколько раз пытались сломать знаменитые токийские антисекс-кровати. Девяти израильским бейсболистам все-таки это удалось, хотя до этого это пытались сделать спортсмены из разных стран. Американка Илона Махер со своими подругами выполняла на кровати берпи, движения из чирлидинга, копировала прыжок в воду Майкла Фелпса. Тогда ничего не сработало.

@ilonamaher

Testing out the cardboard beds at the Tokyo Olympics ##beastbeautybrains ##olympics ##tokyoolympics ##tokyo2020 ##tokyo2021 ##usarugby ##rugger ##teamusa

? original sound — Ilona Maher

В соцсети успели даже провести мини-акцию по поддержке женщин-олимпийцев — выложили серию видео про спортсменок, чтобы показать их силу и возможности.

@cassidyjhouston

They deserved their own part ? ##olympics ##olympictok ##tokyo2020 ##tokyoolympics ##lesbian ##lgbt ##uswnt ##matildas ##football ##fyp ##olympics2020

? Jenny (I Wanna Ruin Our Friendship) — Studio Killers

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