Гандбольный триумф над Норвегией и новое золото в борьбе. Итоги 6 августа на Олимпиаде

Семь главных событий пятницы на Играх-2020 в Токио в публикациях «СЭ»

Олимпиада выруливает на финишную прямую, у сборной ОКР уже 62 награды, и с учетом предстоящего «золотого дня» это очень неплохо. Правда, пока есть некий недобор первых мест, но имеется хороший шанс поправить этот показатель в субботу, главное — воспользоваться всеми шансами.

А пока радуемся титулу борца Заурбека Сидакова и восхищаемся нашей женской сборной по гандболу, героически победившей норвежек в полуфинале.

Вспоминаем эти и другие события уходящего дня в подборке публикаций журналистов «СЭ».

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полная медальная таблица — здесь.

1) Гандболистки нокаутировали Норвегию и вышли в финал

Грандиозная победа женской сборной ОКР по гандболу над Норвегией — сильнейшей командой мира. Наши гандболистки неважно начали этот турнир, но теперь они играют выше всяких похвал.

Традиционное содержательное интервью легендарного тренера Евгения Трефилова.

Репортаж обозревателя «СЭ», который видел это чудо своими глазами.

2) Сидаков реализовал свой шанс, Гаджимагомедов — нет

Заурбек Сидаков принес нашей сборной третье золото в борьбе. В субботу золотую точку попытается поставить главная звезда нашей команды Абдулрашид Садулаев.

Чемпионская пресс-конференция Сидакова.

А вот боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады, уступив в финале кубинцу Хулио Сезару Ла Крусу.

3) Волшебные квалификации в синхронном плавании и художественной гимнастике

Российские синхронистки уверенно выиграли квалификацию в соревнованиях групп. В субботу они должны оформить свое грандиозное преимущество перед соперницами в заслуженное золото.

Сестры Аверины завтра тоже идут за золотом в личном турнире по художественной гимнастике. Интрига только одна — кто из них станет чемпионкой, а кто — призером Игр.

4) Сенсационная медаль в велотреке

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзу на треке в дисциплине мэдисон. Это одна из самых неожиданных наших медалей на этой Олимпиаде.

5) Неудачи в ходьбе и пятиборье

Сборная ОКР по легкой атлетике — одно из разочарований Токио. Завершили выступления уже девять россиян из 10, а на их счету всего одно серебро Анжелики Сидоровой. Вот и Эльвира Хасанова не сумела исправить ситуацию в спортивной ходьбе.

На старт последнего вида, лазер-рана, российская пятиборка Ульяна Баташова выходила лидером, но по ходу дистанции постепенно теряла позиции и в итоге финишировала только девятой, расплакавшись в микст-зоне.

6) Скандал с допингом бразильской волейболистки

Волейболистка сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета была исключена из команды и отправлена домой после появления информации о положительном тесте на допинг, который был сдан на сборах еще в начале июля. Спортсменка утверждает, что запрещенное вещество попало в ее организм вместе с лекарствами для контроля менструального цикла.

У американцев допинга на Олимпиаде пока нет, но выступление спринтеров из США вызывает недоумение и законные вопросы.

7) Исинбаева проиграла выборы в МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не смогла стать председателем комиссии спортсменов МОК, уступив это право 39-летней финской хоккеистке Эмме Терхо.

Олимпиада-2020: все медали 6 августа

Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг

1. Заурбек Сидаков (Россия)

2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Белоруссия)

3. Бекзод Абдурахманов (Узбекистан)

3. Кайл Дуглас Дейк (США)

Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг

1. Гейбл Дэн Стивенсон (США)

2. Гено Петриашвили (Грузия)

3. Таха Акгюль (Турция)

3. Амир Хуссейн Заре (Иран)

Вольная борьба. Женщины. До 53 кг

1. Маю Мукаида (Япония)

2. Пан Цянью (Китай)

3. Болортуя Бат-Очир (Монголия)

3. Ванесса Колодинская (Белоруссия)

Бокс. Мужчины. До 91 кг

1. Хулио Сесар Ла Крус (Куба)

2. Муслим Гаджимагомедов (Россия)

3. Дэвид Ньика (Новая Зеландия)

3. Абнер Тейшейра (Бразилия)

Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон

1. Кэти Арчибалд/Лора Кенни (Великобритания)

2. Амалия Дидериксен/Юлия Лет (Дания)

3. Гульназ Хатунцева/Мария Новолодская (Россия)

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт

1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Джефри Хогланд (Нидерланды)

3. Джек Карлин (Великобритания)

Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба, 50 км

1. Давид Томала (Польша)

2. Йонатан Хильберт (Германия)

3. Эван Данфи (Канада)

Легкая атлетика. Женщины. Ходьба, 20 км

1. Антонелла Пальмизано (Италия)

2. Сандра Лорена Аренас (Колумбия)

3. Лю Хун (Китай)

Легкая атлетика. Мужчины. 5000 м

1. Джошуа Чептегей (Уганда)

2. Мохаммед Ахмед (Канада)

3. Пол Челимо (США)

Легкая атлетика. Женщины. 400 м

1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова)

2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика)

3. Элисон Феликс (США)

Легкая атлетика. Женщины. 1500 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения)

2. Лора Мюир (Великобритания)

3. Сифан Хассан (Нидерланды)

Легкая атлетика. Женщины. Копье

1. Лю Шиин (Китай)

2. Мария Андрейчик (Польша)

3. Келси-Ли Барбер (Австралия)

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4х100 м

1. Ямайка

2. США

3. Великобритания

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4х100 м

1. Италия

2. Великобритания

3. Канада

Современное пятиборье. Женщины

1. Кейт Френч (Великобритания)

2. Лаура Асадаускайте (Литва)

3. Шарольта Ковач (Венгрия)

Пляжный волейбол. Женщины

1. Эйприл Росс/Эйликс Клайнман (США)

2. Таликва Клэнси/Марьяфе Артачо дель Солар (Австралия)

3. Анук Верж-Депре/Йоана Хайдрих (Швейцария)

Хоккей на траве. Женщины

1. Нидерланды

2. Аргентина

3. Великобритания

Карате. Мужчины. Ката

1. Ре Киюна (Япония)

2. Дамиан Кинтеро (Испания)

3. Али Софуоглу (Турция)

3. Ариель Торрес Гутьеррес (США)

Карате. Женщины. До 61 кг

1. Йована Прекович (Сербия)

2. Инь Сяоянь (Китай)

3. Джана Лотфи (Египет)

3. Мерве Джобан (Турция)

Карате. Мужчины. До 75 кг

1. Луиджи Буза (Италия)

2. Рафаэль Акаев (Азербайджан)

3. Карой Габор Харшпатаки (Венгрия)

3. Станислав Горуна (Украина)

Скалолазание. Женщины

1. Яня Гарнбрет (Словения)

2. Михо Нонака (Япония)

3. Акийо Ногути (Япония)

Настольный теннис. Мужчины. Командное первенство

1. Китай

2. Германия

3. Япония

Футбол. Женщины

1. Канада

2. Швеция

3. США