Семь главных событий среды на Олимпийских играх-2020 в Токио.

За целый день у сборной ОКР всего одна медаль — зато какая! Долгожданное и желанное золото синхронисток в дуэтах.

Снова побито множество рекордов, и, глядя на этих героических девушек, язык просто не поворачивается назвать 4 августа на Играх неудачным.

К тому же были еще уверенный выход в полуфинал российских гандболисток и нашей самой звездной пары в пляжном волейболе.

В общем, есть ощущение, что мы еще свое возьмем, хоть до окончания Олимпиады осталось всего четыре дня.

Вспомним главные события среды, о которых писали журналисты «СЭ», и двинемся дальше.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полностью медальный зачет смотрите здесь.

1. Трудное золото синхронисток

У Ромашиной — шестое олимпийское золото (и она первая в истории синхронистка с таким числом титулов на Играх), у Колесниченко — второе. У россиянок огромное преимущество перед соперницами, но нынешний титул все равно получился очень нервным, учитывая все обстоятельства подготовки.

Выступление россиянок снова чуть не сорвал странный диджей международной федерации, который уже неоднократно ставил наших девушек в трудную ситуацию.

2. Полуфинал в пляжном волейболе

Чемпионы мира россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в четвертьфинале обыграли немецкий дуэт и вышли в полуфинал, где в четверг встретятся с лидерами мирового рейтинга катарцами Шерифом и Ахмедом.

А вот вторая наша пара Илья Лешуков и Константин Семенов составить лидерам компанию не смогли, уступив очень сильным норвежцам Андерса Молу и Кристиану Соруму.

3. Испытание Норвегией для гандболисток

Наша женская гандбольная команда практически без приключений в игре с Черногорией вышла в полуфинал, но теперь для девушек наступает момент истины — матч с самой грозной командой мира сборной Норвегии.

Знаменитый тренер Евгений Трефилов и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев уверены, что шанс в поединке с норвежками есть.

4. Поражение в волейболе

Женская сборная России завершила выступление в Токио, уступив в четвертьфинале бразильянкам. Тем не менее игра команды оставила приятное впечатление.

Главный тренер нашей сборной Серджио Бузато подвел итоги олимпийского турнира.

Мнение о выступлении россиянок от обозревателя «СЭ».

5. Оптимистичное восьмое место в легкой атлетике

Попадание в топ-8 на Олимпиаде для нашего метателя Валерия Пронкина точно не провал. Тем не менее из-за своих результатов российский легкоатлет столкнулся с серьезным хейтом в соцсетях.

Рассказываем о неприятном инциденте с российским десятиборцем Ильей Шкуреневым, который пострадал из-за решения судьи при выполнении прыжков в высоту.

Травмировавшийся во вторник барьерист Сергей Шубенков рассказал «СЭ» о своем состоянии.

6. Подвиги Заура Угуева и потеря каратистки

Борец вольного стиля из Хасавюрта Заур Угуев чудесным образом выиграл две схватки и вышел в финал олимпийского турнира.

Несмотря на золото Мусы Евлоева, выступление нашей сборной по греко-римской борьбе оставило неоднозначное впечатление.

Из-за положительного теста на COVID-19 Анны Чернышевой наша команда лишилась в Токио единственной представительницы в турнире по карате, но последствия могут быть гораздо серьезнее.

7. Олимпийские телерейтинги

Опубликованы первые данные о популярности трансляций Олимпиады на российском телевидении. Также первые неутешительные итоги обнародовали в США.

Один из самых высоких рейтингов в Японии имеют соревнования по новой олимпийской дисциплине — скейтбордингу.

Олимпийские игры-2020. Все медали 4 августа

Синхронное плавание. Дуэты

1. Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко (Россия)

2. Хуан Сюэчэнь/Сунь Вэньянь (Китай)

3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина)

Плавание. Открытая вода. Женщины. 10 км

1. Ана Марсела да Кунья (Бразилия)

2. Шарон ван Рауэндал (Нидерланды)

3. Карина Ли (Австралия)

Скейтбординг. Женщины. Парк

1. Сакура Йосодзуми (Япония)

2. Кокона Хираки (Япония)

3. Скай Браун (Великобритания)

Парусный спорт. Мужчины. Класс яхт «470»

1. Мэтью Белчер/Уильям Райан (Австралия)

2. Антон Дальберг/Фредрик Бергстрем (Швеция)

3. Жорди Шаммар/Николас Родригес (Испания)

Парусный спорт. Женщины. Класс яхт «470»

1. Ханна Милс/Эйлид Макинтайр (Великобритания)

2. Агнешка Скшипулец/Йоланта Огар (Польша)

3. Камилла Лекуэнтр/Алоиз Реторна (Франция)

Велоспорт. Мужчины. Командная гонка преследования

1. Италия — мировой рекорд

2. Дания

3. Австралия

Конный спорт. Конкур

1. Бенджамин Маэр (Великобритания)

2. Педер Фредриксон (Швеция)

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

Бокс. Мужчины. До 81 кг

1. Арлен Лопес (Куба)

2. Бенджамин Уитакер (Великобритания)

3. Имам Хатаев (Россия)

3. Лорен Берто Альфонсо (Азербайджан)

Греко-римская борьба. До 67 кг

1. Мохаммад Реза Гераи (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Франк Штеблер (Германия)

3. Мохаммед Ибрахим эс-Саид (Египет)

Греко-римская борьба. До 87 кг

1. Жан Беленюк (Украина)

2. Виктор Лоринц (Венгрия)

3. Денис Кудла (Германия)

3. Зураб Датунашвили (Сербия)

Вольная борьба. Женщины. До 62 кг

1. Юкако Каваи (Япония)

2. Айсулу Тыныбекова (Киргизия)

3. Ирина Коляденко (Украина)

3. Тайбе Мустафа Юсейн (Болгария)

Тяжелая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия) — мировой рекорд

2. Али Дауди (Иран)

3. Ман Асаад (Сирия)

Легкая атлетика. Женщины. 400 м/б

1. Сидни Маклофлин (США) — мировой рекорд

2. Далила Мухаммад (США)

3. Фемке Бол (Нидерланды)

Легкая атлетика. Женщины. 3000 м/п

1. Перут Чемутай (Уганда)

2. Кортни Фрерикс (США)

3. Хайвин Киенг (Кения)

Легкая атлетика. Мужчины. 800 м

1. Эммануэл Кипкуруй Корир (Кения)

2. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения)

3. Патрык Добек (Польша)

Легкая атлетика. Мужчины. Молот

1. Войцех Новицки (Польша)

2. Эйвинн Хенриксен (Норвегия)

3. Павел Файдек (Польша)

Легкая атлетика. Мужчины. 200 метров

1. Андре де Грасс (Канада)

2. Кеннет Беднарек (США)

3. Ноа Лайлз (США)