50 медалей России и ожидание золота: итоги 2 августа на Олимпиаде

Семь главных событий понедельника на Играх-2020 в Токио.

Неплохой в плане наград день сборной ОКР оказался омрачен отсутствием золота.

Набери гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке на одну тысячную больше — и настроение было бы совсем другим.

А так пока приходится констатировать, что наша команда сильно недобирает первых мест. При том что по серебру мы уже вторые на этих Играх.

Конечно, это лучше, чем собирать «деревянные» медали за четвертые строчки (как уже бывало с нашими олимпийцами). Но всегда хочется большего. И есть надежда, что эта ситуация в ближайшее время исправится.

А пока — семь главных событий понедельника, о которых писали наши журналисты в Токио и Москве.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полный вариант медальной таблицы — здесь.

1. Аблязина отодвинули от первого места

Странная история с розыгрышем наград на отдельных снарядах в спортивной гимнастике. В опорном прыжке наш Денис Аблязин и кореец Жива Шин набрали абсолютно идентичную сумму баллов. Однако выше в протоколе оказался Шин, и никто объяснить этот феномен толком так и не сумел.

2. Борцы начали с бронзы

В первый медальный день турниров по греко-римской и женской борьбе россияне ограничились двумя бронзовыми наградами. Ждем от нашей команды более сильных результатов.

Ну а главным событие дня стал титул кубинца тяжеловеса Михайна Лопеса Нуньеса, который стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в четвертый раз и превзошел достижение Александра Карелина.

3. Серебро Каменского и бронза велогонщиц

Сборная ОКР по пулевой стрельбе завершила свое великолепное выступление в Токио серебряной медалью Сергея Каменского в дисциплине малокалиберная винтовка из трех положений с дистанции 50 м.

Велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева использовали свой шанс на медаль в первый день соревнований на олимпийском треке и стали третьими в командном спринте.

4. Гандболистки и волейболистки узнали соперниц

Женская сборная России по волейболу проиграла в последнем групповом матче турчанкам и получила в соперницы по четвертьфиналу мощную команду Бразилии.

А вот наши гандболистки выиграли в Токио третий матч подряд и в четвертьфинале будут фаворитами в поединке с девушками из Черногории.

После матча с испанками традиционный перформанс выдал знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов.

5. Дебют трансгендера на Олимпиаде

Обозреватель «СЭ» стала свидетелем первого выступления на Олимпиаде спортсмена-трансгендера, которое в спортивном отношении обернулось полным фиаско.

В соцсетях историческое событие тоже вызвало крайне неоднозначную реакцию.

6. «Заплыв» Сидоровой и синхронистки без музыки

Российский дуэт синхронисток Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграл в Токио квалификацию, но при этом столкнулся с серьезными трудностями из-за диджея, который перепутал музыку.

Вечерний блок соревнований в легкой атлетике оказался фактически сорван из-за ливня в Токио. К счастью, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова сумела уверенно выйти в финал.

7. В мужском пляжном волейболе — без потерь

Оба мужских дуэта сборной ОКР в пляжном волейболе преодолели стадию 1/8 финала. Но в четвертьфинале Константина Семенова и Илью Лешукова ждет очень серьезное испытание — матч со вторыми номерами мирового рейтинга, чемпионами Европы 2020 года норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом.

Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в 1/4 финала Олимпиады сыграют против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

Олимпиада-2020: все медали 2 августа

Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м

1. Чжан Чанхун (Китай) — мировой рекорд

2. Сергей Каменский (Россия)

3. Миленко Себич (Сербия)

Пулевая стрельба. Мужчины. Скорострельный пистолет, 25 м

1. Жан Кикампуа (Франция)

2. Леурис Пупо (Куба)

3. Ли Юэхун (Китай)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок

1. Шин Джахван (Корея)

2. Денис Аблязин (Россия)

3. Артур Давтян (Армения)

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения

1. Джейд Кери (США)

2. Ванесса Феррари (Италия)

3. Ангелина Мельникова (Россия)

3. Маи Мураками (Япония)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца

1. Лю Ян (Китай)

2. Еу Хао (Китай)

3. Элефтериос Петруниас (Греция)

Велоспорт. Женщины. Командный спринт

1. Бао Шаньцзю/Чжун Тяньши (Китай)

2. Леа Софи Фридрих/Эмма Хинце (Германия)

3. Дарья Шмелева/Анастасия Войнова (Россия)

Греко-римская борьба. До 60 кг

1. Луис Альберто Орта (Куба)

2. Кенитиро Фумита (Япония)

3. Сергей Емелин (Россия)

3. Саилике Валихан (Китай)

Греко-римская борьба. До 130 кг

1. Михайн Лопес (Куба)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семенов (Россия)

3. Риза Каяалп (Турция)

Вольная борьба. Женщины. До 76 кг

1. Алина Роттер Фоккен (Германия)

2. Аделина Мария Грей (США)

3. Чжоу Циань (Китай)

3. Ясемин Адар (Турция)

Бадминтон. Женщины. Парный разряд

1. Грейсия Полии/Априяни Рахаю (Индонезия)

2. Чэнь Цинцэнь/Цзя Ифань (Китай)

3. Ким Соен/Кон Хиен (Корея)

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд

1. Виктор Аксельсен (Дания)

2. Чэнь Лун (Китай)

3. Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)

Тяжелая атлетика. Женщины. До 87 кг

1. Ван Чжоуюй (Китай)

2. Тамара Яхайра Саласар (Эквадор)

3. Крисмери Доминга Сантана (Доминиканская Республика)

Тяжелая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг

1. Ли Вэньвэнь (Китай)

2. Эмили Джейд Кэмпбелл (Великобритания)

3. Сара Элизабет Роблес (США)

Легкая атлетика. Женщины. 100 м/б

1. Жасмин Камачо-Куин (Пуэрто-Рико)

2. Кендра Харрисон (США)

3. Меган Таппер (Ямайка)

Легкая атлетика. Мужчины. Длина

1. Милтиадис Тентоглу (Греция)

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба)

3. Майкель Массо (Куба)

Легкая атлетика. Мужчины. 3000 м/п

1. Суфьян эль-Баккали (Марокко)

2. Ламеча Гирма (Эфиопия)

3. Бенджамен Киген (Кения)

Легкая атлетика. Женщины. 5000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Хеллен Обири (Нигерия)

3. Гудаф Цегай (Эфиопия)

Легкая атлетика. Женщины. Диск

1. Валари Олман (США)

2. Кристин Пуденц (Германия)

3. Яйме Перес (Куба)

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство

1. Великобритания

2. Австралия

3. Франция

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство

1. Юлия Краевски (Германия)

2. Том Макъюэн (Великобритания)

3. Эндрю Хой (Австралия)