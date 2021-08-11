Аверина, Байлз, Магучих... Какие суперзвезды не реализовали в Токио свои олимпийские мечты

Истории спортсменов-фаворитов, которые на Олимпиаде-2020 рассчитывали на золото, но не попали на верхнюю ступень пьедестала

Многие спортсмены в Токио порадовали болельщиков классными выступлениями и неожиданными победами. Но были и крупные скандалы, и поражения, которых совсем не ждали. Неправильно сводить все к единому знаменателю и называть все неудачами самих атлетов, ведь иногда дело в какой-то случайности или невезении. А иногда вопросы были и просто к оценкам судей. Так или иначе, на Олимпиаде случилось несколько историй, когда фавориты не смогли показать того, что вроде бы должны были сделать. Рассказываем о таких событиях и надеемся, что хотя бы часть из этих спортсменов сможет реализовать себя уже через три года на следующих Играх в Париже.

Дина Аверина (Россия), художественная гимнастика

Истории борьбы за золотую медаль россиянки Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам стала одной из самых громких за всю Олимпиаду. Все дело в том, что на протяжении всего олимпийского цикла победы во всех значимых многоборьях (именно в этом виде разыгрываются медали на Олимпийских играх) доставались Дине и ее сестре Арине. Дина три раза выиграла его на чемпионатах мира, Арина — дважды на чемпионате Европы. Ашрам тоже побеждала на континентальном турнире в Киеве, но там не было всей сборной России. Поэтому Дина Аверина была абсолютной фавориткой Игр, а Арину ставили на второе место. В итоге же трехкратная абсолютная чемпионка мира проиграла с внешне чистыми выступлениями, а Линой стала первой с потерей. Это и возмутило большинство болельщиков. Но правила в художественной гимнастике непростые, и многое зависит от самих судей.

Поражение и вправду обидное, а возможность взять реванш под большим вопросом- у Дины серьезная травма спины, которая не позволяет ей выполнять некоторые элементы. Спортсменку ждет операция и сложное восстановление. Арина стала в Токио четвертой, но пока тоже не уверена насчет продолжения карьеры.

Симона Байлз (США), спортивная гимнастика

В Японию четырехкратная олимпийская чемпионка ехала в статусе абсолютного фаворита и могла увеличить число титулов раза так в два. А получилось всего одно серебро и бронза. Квалификацию индивидуального многоборья Симона все-таки выиграла, обогнав на 0,6 балла россиянку Ангелину Мельникову. Но исполнение страдало. Во время командного турнира американка снялась после первого же вида — опорного прыжка, который она исполнила крайне неудачно. Потом не выступила и в личном многоборье, и во всех финалах, кроме упражнений на бревне. Каким-то невероятным образом у Байлз получилось вернуться к, пожалуй, координационно самому сложному виду и уверенно выступить. Но в итоге все равно проиграть двух китайским спортсменкам.

Причина неудачи Симоны — в психологическом состоянии и вероятном вынужденном прекращении приема некоего препарата, который помогает ей побороть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Что будет со спортивным будущим Байлз, неясно, но сейчас главное — разобраться со своим ментальным здоровьем.

Ярослава Магучих (Украина), легкая атлетика

Украинской спортсменке нет еще и двадцати, а у нее уже есть звание бронзового призера Олимпийских игр в Токио. Перед турниром она была практически безоговорочным фаворитом. В последний год Ярослава прыгала на уровне всех топ-легкоатлеток и обновила мировой юниорский рекорд (2,06). В июле Магучих рассказывала, что близка к тому, чтобы взять рекордную высоту в 2,07. После победы на молодежном ЧЕ в Таллине Ярослава в комментарии European Athletics заявила, что теперь пойдет на мировой рекорд: «На Олимпиаде в Токио я хочу прыгнуть более чем на 2,05-2,07».

Пока не получилось — в Японии Ярослава остановилась на двух метрах ровно. Правда, для нас это было очень кстати. Неудача Магучих открыла пусть к победе россиянке Марии Ласицкене — заслуженной долгими годами лидерства в условиях санкций World Athletics против России. Ну и совместное фото Магучих с Ласицкене после завершения соревнований в Токио привело к большим неприятностям для Ярославы. Оказалось, что Магучих — военнослужащая армии Украины, и ее объятия с Ласицкене (офицером российской армии) очень не понравились украинским националистам.

Меган Рапино (США), женский футбол

Сборная США по футболу была главным фаворитом в женском турнире, а Меган Рапино, играющая на позиции полузащитника, мечтала завоевать вторую золотую медаль Олимпиады. Но в Токио ей и ее сокомандницам досталась лишь бронза, добытая в матче с австралийками.

Американки выигрывали мировое первенство четыре раза, в последний раз — в 2019 году. Свои успехи они используют для того, чтобы бороться за равные права мужчин и женщин в спорте. Меган Рапино как раз стала одним из символов этой борьбы. А еще она резко высказывалась против бывшего президента США Дональда Трампа и его политики. И Трамп не оставался в долгу, называя Меган «сумасшедшим левым радикалом» и «женщиной с фиолетовыми волосами».

Стине Офтедаль (Норвегия), гандбол

После поражения в полуфинале от сборной ОКР норвежские спортсменки плакали и жаловались на судейство, но ничего с результатом поделать не могли. В числе самых разочарованных была и капитан норвежской сборной Стине Офтедаль. Россия обыграла фаворитов Олимпиады и пробилась в финал, а команда Норвегии отправилась добывать бронзовые медали. В итоге на пьедестале сборные были разделены французскими гандболистками, выигравшими золото. Но все равно полуфинал Россия — Норвегия стал главной афишей всего турнира, а слезы Стине — одним из его символов.

Скандинавки в гандболе доминируют — победили на Олимпиадах в Лондоне и Пекине, боролись за золото в Рио. Но тогда, опять же в полуфинале, их остановила сборная России. И сейчас произошло то же самое. Пять лет они ждали реванша, а дождавшись, снова не смогли одержать верх.

Новак Джокович (Сербия), теннис

Сербский теннисист в этом сезоне сравнялся по титулам с турниров «Большого шлема» с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером — у каждого из них теперь по 20 побед. В 2020 году Новак играл просто невероятно — взял Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон — и в статусе абсолютного фаворита ехал на Олимпийские игры.

В теннисном мире Олимпиада ценится не так высоко, как некоторые другие турниры. Но зато есть такое понятие, как карьерный «Золотой шлем», когда спортсмен выигрывает все турниры «Большого шлема» плюс Игры. У Новака Джоковича «Больших шлемов» уже два, но на Олимпийских играх — провал. Бронза, два четвертых места и вылет в первом круге — результат серба на Олимпиадах, начиная с 2008 года.

В Токио у Джоковича — только «деревянная медаль», так что даже если он и станет победителем последнего турнира «Большого шлема» в США, «Золотого шлема» ему не видать. Придется выступать в Париже и наконец-то прерывать череду неудач.

Тедди Ринер (Франция), дзюдо

Этот дзюдоист — двукратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Но в Токио его победил в четвертьфинале россиянин Тамерлан Башаев. И хотя в следующем раунде Тамерлан проиграл грузину Гураму Тушишвили, самая большая сенсация — это как раз победа над Ринером.

Для 32-летнего француза это поражение стало всего четвертым в карьере — в общей сложности он не проигрывал с 2009 года. А первый титул чемпионат мира Тедди взял еще в 2007-м, став самым молодым победителем этого турнира. После неудачной Олимпиады в Токио Ринер хочет поехать в Париж-2024 и уже потом закончить со спортом.

Вильфредо Леон (Польша), волейбол

Волейболист кубинского происхождения, которого считают одним из лучших игроков мира, отсидел долгий карантин из-за смены гражданства. В том числе ради того, чтобы сыграть за свою новую родину — Польшу — на Олимпиаде.

Считалось, что с такой суперзвездой Польша — однозначный фаворит мужского турнира в Токио. Но на пути поляков в четвертьфинале встали будущие чемпионы — французы. В том матче Леон оказался самым результативным игроком, набрав 29 очков. Даже этого не хватило Польше, чтобы пройти дальше. И планы Вильфредо на олимпийское золото откладываются до Парижа-2024.

Софья Великая (Россия), фехтование

На Олимпиаду в Токио фехтовальщица приехала в статусе одного из фаворитов соревнований. Для нее эти Игры — уже третьи в карьере. Олимпийской чемпионкой россиянка уже была, но только в команде. Личная победа ей так и не давалась — серебро в Лондоне и Рио. В Токио Великая рассчитывала стать чемпионкой в личном зачете. Но она снова проиграла дебютантке соревнований. В Бразилии это была Яна Егорян, в Японии — София Позднякова. Компенсацией для Великой стало еще одно командное золото. Но ради своей мечты звездная фехтовальщица готова на многое — уже даже собирается на четвертую Олимпиаду в Париж за личным золотом.

— Да, наверное, остаюсь до Олимпиады в Париже, если меня возьмет главный тренер. До этого еще долгий путь. Все болельщики вдохновили меня не заканчивать и продолжать радовать фехтованием всех, — рассказала Великая в Токио.

Катинка Хоссу (Венгрия), плавание

Олимпиада в Токио была для венгерки третьей в карьере — и такой же неудачной, как и в Лондоне. И тогда, и сейчас результаты оказались безмедальными. В Японии Хоссу, например, с трудом пробилась в финал на 200 метров в комбинированном плавании. Ее место — только седьмое.

Единственной удачной Олимпиадой для Катинки стали Игры в Рио — тогда спортсменка выиграла трижды и еще взяла одно серебро. История циклична, и, видимо, для того чтобы снова показать результат, нужно ехать в Париж.