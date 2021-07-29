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«Спросите у Ковальчука и Дацюка, действует ли молитва». Духовник сборной помог пловцам взять золото и теперь тащит гандбол

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
29 июля 2021, 23:45
Токио
Отец Андрей.
Отец Андрей.
Теги:
Интервью отца Андрея Алексеева.

За несколько дней Олимпиады в СМИ уже успели стать героями многие спортсмены и тренеры. Мадина Таймазова, которая борется с подбитым глазом против японки, Марта Мартьянова, завершившая финальный бой с золотой медалью на коляске, гимнасты-мужчины — все это разнесут на архивные видео и будут крутить еще через много лет.

Однако есть люди, которые находятся за кулисами основного действа. У сборной Олимпийского комитета России на этой Олимпиаде, как и на двух предыдущих, есть духовник. Отец Андрей Алексеев — настоятель храма в Северном Бутове, а сейчас в Токио помогает чем может российским спортсменам.

Встретил я его в коридоре между центром для тхэквондо и фехтования за работой над дневником. Но священник согласился поговорить без предусловий — о своей роли в сборной и смысле Олимпиады. Разговор наш состоялся в вечер, когда золото взяли София Позднякова и Максим Храмцов, и отец Андрей обещал поработать над успехами пловцов, которые к тому времени не имели медалей. Уже на следующее утро прорвало. Теперь на очереди гандбол — духовник сборной фотографировался с Евгением Трефиловым.

Верить в это или нет — личное дело каждого, но персона, безусловно, колоритная и заслуживает внимания.

Примечание: орфография в данном тексте выдержана в стиле, который счел предпочтительным герой публикации.

29&nbsp;июля. Токио. Рапиристки принесли сборной России восьмое золото Олимпиады-2020.Дефицитное золото для России: итоги 29 июля на Олимпиаде в Токио

Приходить к священнику сборной — дело добровольное

— Отец Андрей, в чем в принципе заключается ваша миссия на этих Играх?

— Я здесь по благословению святейшего патриарха Кирилла, и это уже моя третья Олимпиада. Духовник в составе нашей делегации — это духовная поддержка для спортсменов, возможность прийти, чтобы попросить помощи у Бога, обратиться к священнику с теми или иными вопросами духовного или личностного порядка, поговорить и получить ответы. Кроме того, в штабе мы обустраиваем часовню, я регулярно служу там молебны и литургии, так что верующие спортсмены могут исповедоваться и причаститься.

— Мы с вами встретились на фехтовании, когда София Позднякова взяла золото в сабле. У вас особая любовь к этому виду спорта, занимались?

— Я занимался и занимаюсь футболом, теннисом и бадминтоном, а здесь на соревнования приезжаю по просьбам самих спортсменов или тренеров. Но помимо этого есть и личный интерес: Сонечка Позднякова часто бывает в нашем московском храме, нас связывают теплые духовные отношения. Так что для меня было трепетно и волнительно поддержать близкого человека в этих испытаниях.

— Несколько раз на этой Олимпиаде были моменты, когда мы доходим до решающих стадий, но упускаем золото. Да и обычно на последних Играх у нас больше серебра и бронзы, чем золота. Почему так?

— Здесь пусть отвечают специалисты, с моей стороны будет некорректно рассуждать. Моя задача — молиться, чтобы Господь даровал нам с достоинством и честью нести высокое звание граждан нашей страны и показывать хорошие результаты, которых мы, конечно, ждем. А если что-то не получается, есть специалисты, которые должны это разбирать. Я же молюсь, призываю Господа в помощь и надеюсь, что у нас впереди еще будут события, которые нас порадуют. Я верю в это.

— Вы считаете себя психологом для спортсменов?

— Что такое психология? Наука о душе. А священник — это попечитель о душе, так что заниматься психологическими вопросами — моя прямая обязанность. В Церкви издавна существует традиция духовного окормления людей в армии и в военных походах — там, где человек находится у важных рубежей и при этом оторван от дома, от привычной жизни. Вот и здесь мы так же сопровождаем спортсменов. Тренер заботится о внешнем, о физической культуре, а священник — о внутреннем, о культуре духовной. Но подчеркну — это дело добровольное. К священнику приходят те, кто хочет, и их немало.

— Иностранцы обращаются?

— Да, на каждой Олимпиаде приходят спортсмены из других сборных, преимущественно православные, с просьбой о помощи и поддержке. Также мы порой соприкасаемся на соревнованиях и с христианами иных конфессий, и с мусульманами, и с буддистами, которые есть в нашей сборной. Проблем никогда не возникает: я стараюсь найти для них те слова поддержки и ободрения, которые будут уместны. И они всегда с благодарностью отзываются на это.

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Пловцы обращались за помощью после неудач

— То, что сборная выступает здесь без флага, накладывает свой отпечаток?

— Конечно, это неприятно. Но я молюсь, чтобы наша сборная как можно скорее вернулась к тому, что традиционно имеет команда каждой страны.

— У японцев в смысле духовной культуры есть чему поучиться? Тем более здесь они выступают хорошо.

— Я интересовался культурой этой страны: ведь здесь трудился и проповедовал Христа святой Николай Японский. У японского народа богатая история, самобытные традиции, интересные особенности менталитета. Характерные качества местных жителей — трудолюбие, ответственность и дисциплина. Есть и свои загадки, как у любого народа. Но я здесь недолго, и этого времени мало, чтобы составить более основательное впечатление.

— Как выглядит ваш график на Олимпиаде?

— Каждый день я по расписанию служу молебен в часовне в Олимпийской деревне и беседую с приходящими спортсменами. Объявления о часовне висят в тех местах, где их могут увидеть наши ребята, так что всякий раз кто-то приходит. После этого обычно отправляюсь на соревнования к тем спортсменам, которые просят и ждут. Также приезжаю к командам, члены которых живут в других местах и не могут прийти в часовню: вот недавно ездил к нашим велосипедистам и к ребятам, которые занимаются парусным спортом. А бывает, что кто-то из спортсменов хочет прийти в часовню, но по графику у них не получается. Они звонят мне, и мы договариваемся об отдельном времени, встречаемся, общаемся, служим молебен. Я всегда подстраиваюсь и нахожу возможность уделить внимание каждому, кто в этом нуждается.

— Дзюдоисты и пловцы к вам не обращались? Кажется, у них сейчас наибольшие проблемы.

— Ну, вот вчера мы общались с тренером пловцов, Виттой Владимировной Новожиловой, она просила молитв за подопечных. Надеюсь побывать на их выступлении. С дзюдоистами мы пересеклись в столовой, и полагаю, этим наше общение не ограничится.

— Думаете, такие меры подействуют?

— А вы верующий человек?

— Сложный вопрос. Я не знаю, честно.

— Видите ли, чтобы понять и увидеть, как это действует, нужен определенный духовный настрой, надо быть на этой волне. Я вам рекомендую пообщаться с теми, кто испытал это на собственном опыте — например, с нашей хоккейной сборной, которая была в Пхенчхане. Побеседуйте с Илюшей Ковальчуком, с Павлом Дацюком — они через это проходили. С Соней Поздняковой и другими девушками из команды по фехтованию или с нашими гандболистками, с которыми мы вместе прошли Олимпийские игры в Рио и стали чемпионами. В их жизни была встреча с Богом. Это очень глубокое внутреннее состояние, но если человек не имеет подобного опыта, то говорить о нем сложно.

29&nbsp;июля. Токио. Марта Мартьянова (справа) в&nbsp;финале командного первенства получила травму, но&nbsp;продолжила выступление.Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги

Нам есть чему поучиться у других народов

— Вы как определяете для себя — при каком исходе Олимпиада для нас будет удачной? Медальный зачет вообще имеет значение?

— Прежде всего, всякое подобное событие — это праздник. Юноши и девушки со всего мира собираются вместе, чтобы показать свое спортивное мастерство, а также и элементы своей национальной культуры и менталитета. И из нашей страны сюда приехали лучшие люди, наша спортивная элита. Они представляют здесь наш народ, богатый своими традициями и достижениями, и мы подчас поражаемся умению наших людей в сложные моменты показывать достойное поведение, благородство, уважение к сопернику. Наблюдая за ними, за их успехами и неудачами, за реакцией на победу и поражение, можно сделать выводы о том, что нам нужно подправить, над чем поработать, что поменять в себе. Конечно, в жизни всегда надо ставить самые высокие задачи, а если что-то не получилось — анализировать, делать выводы и вносить коррективы.

— То есть все-таки не просто участие? Нужны победы?

— Спорт, борьба за места и медали — это ведь только внешняя сторона, за этим есть нечто большее. Спорт должен быть благим инструментом в добрых руках, решающим более масштабные задачи. Речь идет о воспитании личности — о таких качествах, как дисциплина, ответственность, умение принимать верные решения. Когда человек нацелен на победу, когда готов ради большой цели работать над собой, преодолевать сложности, бороться со своими недобрыми проявлениями — с ленью, например, — это уже многого стоит, и это хорошая закваска для разных побед, не только спортивных.

— А наша закваска отличается от других народов? Другие реагируют на сложные моменты иначе?

— В каждом человеке есть образ Божий. Я хочу быть похожим на пчелу, а не на муху, то есть стараюсь видеть везде доброе. Для Бога нет американца, русского или турка — для Него все одинаково любимы и ценны. Но у каждого народа есть свои особенности, и много хорошего есть, чему и мы могли бы поучиться. И в этом плане подобные мероприятия очень полезны.

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