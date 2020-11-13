Слежка по мобильному телефону и запрет на объятия. Как Япония готовится к Олимпиаде

Чемпион мира Артур Далалоян — о мерах безопасности на крупном международном турнире в Токио.

Несколько дней назад в будущей столице Олимпиады-2021 прошел крупный международный турнир с участием гимнастов из ведущих стран — России, Японии, Китая и США. От нас в будущей олимпийской столице выступали чемпионы мира Артур Далалоян и Никита Нагорный, а также Ангелина Мельникова. Соревнования под названием «Дружба и солидарность» стали знаковыми в том плане, что это был первый международный турнир в Токио за все время пандемии. Он прошел с небывалыми мерами предосторожности и был на грани срыва в тот момент, когда тест на коронавирус у местной звезды Кохеи Учимуры дал сомнительный результат. Но все обошлось: повторный тест оказался отрицательным, и Учимура вышел на помост.

Японцы выдали телефоны, чтобы отслеживать наше местоположение

— Правда, что вы отправились в Токио на частном самолете? — вопрос Далалояну.

— Да, мы летели чартером, где была только наша делегация. Я так понял, что организовывала это каждая национальная федерация по отдельности.

— Что было по прилете?

— С самой первой минуты в Японии мы оказались под надзором. Нас встретили буквально у трапа, поместили в специальную зону ожидания. Там были только журналисты и наша делегация. Час мы там прождали, пока пришли результаты тестов. Потом нас провели по коридору к автобусам. Вокруг было много людей, они махали флажками, очень тепло нас приветствовали, но на расстоянии. Уже в автобусе нам рассказали обо всех мерах предосторожности, выдали маски и телефоны, по которым отслеживалось наше местонахождение.

— Это как?

— Во время пребывания в Токио нам было запрещено покидать без разрешения этаж гостиницы. То есть выйти из номера можно было только для того, чтобы прогуляться по этажу. Ну, плюс походы в столовую и на тренировки. Каждая национальная делегация жила на своем этаже. На завтрак и сдачу тестов ходили всей делегацией. Если, например, сотрудники гостиницы видели, что на завтрак идет делегация Японии или Китая, то нас просили остановиться и подождать, пока они пройдут. Вход в столовую один, но каждая команда питалась в своем зале.

«You could probably tell from the expression on our faces, but we had a great, great time», said UCHIMURA Kohei on behalf of the athletes in a closing address. Congratulations to all the gymnasts participated in #FriendshipSolidarity competition on the great performances??? pic.twitter.com/rvklHS13Gr — ???MofaJapanxSPORTS (@MofaJp_Sports) November 12, 2020

— В гостинице были другие постояльцы, обычные люди?

— Были. Но когда мы выезжали, например на тренировку, людей, которые проживали в отеле, просили замереть на своих местах. Охрана выстраивалась в коридор, и мы по нему проходили к автобусу. Если честно, мне показалось, что это чересчур.

— Правда, что вам даже во время соревнований запретили рукопожатия со спортсменами из других стран?

— Да, организаторы попросили обойтись без рукопожатий и объятий. Хотя это для гимнастики уже традиция. Но мы все равно нашли свой жест дружелюбия — соприкасались локтями или кулаками.

— Зрители на соревнованиях были?

— Кстати, да! Арена большая, и народу было довольно много. Но все сидели на расстоянии, в шахматном порядке.

Обидно остаться и без чемпионата России, и без чемпионата Европы

— Своим выступлением в многоборье вы довольны?

— Ох, не спрашивайте. Хотя если подумать, что больше года я вообще не выступал, то чего следовало ожидать? К тому же соревнования пришлись на третий, самый тяжелый день акклиматизации. Состояние было, мягко говоря, не очень хорошее. А у меня еще нет привычки облегчать комбинации и выступать для галочки. Что готовил на тренировках, то и попытался показать. Но все факторы не позволили сделать это полностью качественно.

— Ради соревнований в Токио вы пропустили чемпионат России. Это было оправданно?

— Я ни о чем не жалею. Конечно, я очень хотел выступить на чемпионате страны, потому что это именно настоящие соревнования, а не шоу, как в Японии. Выступать четыре дня подряд — это полезней для входа в форму, чем просто один день, и все. Но поехать в Токио было важно, чтобы опробовать олимпийские снаряды, на которых предстоит выступать на Играх. Они тоже не идеальны и отличаются от тех снарядов, к которым мы привыкли.

He's aiming to specialise in #HorizontalBar at #Tokyo2020, and @kohei198913 ?? gave us a tantalising taste of what's to come as he lead Team Solidarity to victory in the #FriendshipSolidarity #Gymnastics competition in Tokyo this weekend ?@GymnasticsJapan pic.twitter.com/QrGus5QwC0 — FIG (@gymnastics) November 9, 2020

— До Олимпиады у вас больше не будет возможности их попробовать?

— Один из ковров уже есть у нас на базе. Остальные снаряды, надеюсь, либо нам в будущем купят и поставят, либо мы, как и планировалось, на месяц еще до Игр поедем на сбор в Японию. Там есть все снаряды, которые будут на Олимпиаде.

2?? days to go to the Friendship & Solidarity Competition in Tokyo! So here is a taste of what we might expect from Team Friendship's Artur Dalaloyan ?? and his brilliant Horizontal Bar routine from the 2019 Artistic Gymnastics World Championships #Gymnastics #FriendshipSolidarity pic.twitter.com/mqZ5ciJOzv — FIG (@gymnastics) November 6, 2020

— Руководство федерации объявило, что из-за коронавируса команда не поедет на чемпионат Европы в Турцию. Не странно? В Японию можно было лететь, а в Турцию нет?

— Я был очень разочарован этим решением. Потому что никакие тренировки не заменят соревновательной практики. Можно быть олимпийским чемпионом на тренировках, но на турнире все будет абсолютно по-другому. А теперь мы и чемпионат России пропустили, и на чемпионат Европы не поедем. Что было в Японии — это скорее шоу, чем соревнования. И получается, что у нас вылетел из соревновательной практики целый год. Хотя в других странах все иначе: были чемпионаты Японии и Китая, китайцы готовятся к Азиатским играм, американцы — к Панамериканским, в Японии тоже есть какие-то свои внутренние соревнования... В общем, все ведущие страны соревновательной практикой не обделены. В то время как мы целый год провели только в тренировочном зале и дома. Хочется, конечно, надеяться, что мы за весну и пол-лета все наверстаем. Но опасения есть...

— Вы не можете поехать за соревновательной практикой куда-то за границу? Или в нынешней обстановке это нереально?

— Раньше каждый год мы выступали в клубной Бундеслиге. Она и сейчас проходит, но легионерам приезжать запрещено. Я задавал этот вопрос главному тренеру, и он сказал, что сейчас во главе угла цель — уберечь команду от риска заболеть. Так что нам остается только верить в лучшее.