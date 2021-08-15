Звезда сериала «Теория большого взрыва» заявила о намерении купить лошадь, которую избили на Олимпиаде
Актриса Кейли Куоко, известная по игре в популярном сериале «Теория большого взрыва», заявила о своем намерении купить лошадь, которая подверглась насилию на Олимпиаде в Токио.
«Мой долг — прокомментировать этот позор. Это не олимпийский конкур. Это ужасное, оскорбительное представление вида спорта. Команде должно быть стыдно. Вы и ваша команда не заставили свою страну гордиться собой. Вы выставили себя в ужасном свете. Эта наездница и тренер — просто позор. Я куплю эту лошадь и покажу ей жизнь, которую она заслуживает. Назовите свою цену», — приводит Metro слова Куоко.
Речь идет о лошади, на которой выступала немка Анника Шлой в пятиборье. По словам очевидцев, тренер спортсменки, Ким Райснер ударила лошадь за то, что та отказалась подчиняться Шлой во время соревнований.
Дополнительная информация:
https://metro.co.uk/2021/08/14/kaley-cuoco-offers-to-buy-horse-punched-by-coach-at-tokyo-olympics-15090326/
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