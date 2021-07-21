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Звезда австралийского триатлона в коме после падения на тренировке

07:15

Известная австралийская триатлонистка Алекса Лири экстренно госпитализирована после дорожного инцидента во время велосипедной тренировки в штате Квинсленд. 19-летняя спортсменка введена в искусственную кому, врачи говорят об опасности образования тромбов в мозгу девушки. Лири вылетела на обочину после того, как случайно зацепила велосипед напарника по занятиям. В результате неудачного падения у Алексы — переломы лопатки, ребер и запястья, а также сотрясение мозга и коллапс легкого.

Триатлонистка считается восходящей звездой. В 2019 и 2020 годах она выигрывала юниорские чемпионаты своей страны и представляла Австралию в финале ITU World Triathlon Series в 2019 году, где заняла второе место в классе U-19.

Публикация от ALEXA LEARY ? (@alexaleary.tri)

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Олег Шамонаев все материалы автора

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