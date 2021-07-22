Журова считает, что Россия сможет побороться за 3-е место медального зачета Олимпиады

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила шансы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«На первое и второе место нашей стране будет крайне сложно претендовать. Думаю, что мы будем бороться за третье место. У нас нет полноценной сборной по легкой атлетике, это значительно уменьшает наши шансы на золотые медали. США и Китай будут разыгрывать первое место между собой. Мы должны собирать все медали в гимнастике и синхронном плавании, тот же велоспорт, надежда на эти виды спорта. Перспективы на третье место у нас есть, борьба будет очень серьезная с Великобританией и Германией», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.