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Журова считает, что Россия сможет побороться за 3-е место медального зачета Олимпиады

18:44
Светлана Журова. Фото «СЭ»
Светлана Журова. Фото «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила шансы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«На первое и второе место нашей стране будет крайне сложно претендовать. Думаю, что мы будем бороться за третье место. У нас нет полноценной сборной по легкой атлетике, это значительно уменьшает наши шансы на золотые медали. США и Китай будут разыгрывать первое место между собой. Мы должны собирать все медали в гимнастике и синхронном плавании, тот же велоспорт, надежда на эти виды спорта. Перспективы на третье место у нас есть, борьба будет очень серьезная с Великобританией и Германией», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Сергей Федоров все материалы автора

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