Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировал на отделение Крыма от Украины на карте на официальном сайте Олимпиады.

«У МОК задача одна: закончить все конфликты до начала соревнований. Они не хотят допустить ситуацию, которая произошла на чемпионате Европы по футболу в этом году, когда все обсуждали форму сборной Украины. Нужно, чтобы люди интересовались только спортсменами и их результатами, а не политическими моментами. МОК старается занять нейтральную позицию и не впускать политику в спорт. Сделали все абсолютно правильно и аккуратно», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.