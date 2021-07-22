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Журова — об отделении Крыма от Украины на сайте Олимпиады: «Сделали все правильно и аккуратно»

19:05
Светлана Журова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Светлана Журова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировал на отделение Крыма от Украины на карте на официальном сайте Олимпиады.

«У МОК задача одна: закончить все конфликты до начала соревнований. Они не хотят допустить ситуацию, которая произошла на чемпионате Европы по футболу в этом году, когда все обсуждали форму сборной Украины. Нужно, чтобы люди интересовались только спортсменами и их результатами, а не политическими моментами. МОК старается занять нейтральную позицию и не впускать политику в спорт. Сделали все абсолютно правильно и аккуратно», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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