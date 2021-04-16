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Журналист американской газеты возмутился формой россиян к Олимпиаде в Токио

10:30

Британский журналист New York Times Тарик Панья негативно оценил новую форму для сборной России, в которой она выступит на Олимпиаде в Токио. По мнению журналиста, экипировка не должна быть выполнена в цветах российского триколора.

«Смотрите, новая форма российских спортсменов напоминает гигантский флаг России. Да, флаг России, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020», — написал он в Twitter.

Напомним, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года. Кроме того, до 16 декабря 2022 года сборной России также запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

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