Жолинский считает, что россияне не вышли за средний показатель травматизма спортсменов на Олимпиаде
09:00
Главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский высказался о травмах спортсменов на турнире.
«Нельзя сказать, что был высокий уровень травматизма [у российских спортсменов на Олимпиаде]. По данным Международного олимпийского комитета (МОК) и по нашим данным, средний показатель травматизма спортсменов за всю Олимпиаду составляет 8-9%. Мы за эти цифры не вышли, даже меньше», — цитирует Жолинского ТАСС.
Из-за травм на Играх в Токио снялись с соревнований легкоатлеты Сергей Шубенков и Дарья Клишина. Также о проблемах заявлял гимнаст Никита Нагорный.
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