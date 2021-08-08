Жолинский считает, что россияне не вышли за средний показатель травматизма спортсменов на Олимпиаде

Главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский высказался о травмах спортсменов на турнире.

«Нельзя сказать, что был высокий уровень травматизма [у российских спортсменов на Олимпиаде]. По данным Международного олимпийского комитета (МОК) и по нашим данным, средний показатель травматизма спортсменов за всю Олимпиаду составляет 8-9%. Мы за эти цифры не вышли, даже меньше», — цитирует Жолинского ТАСС.

Из-за травм на Играх в Токио снялись с соревнований легкоатлеты Сергей Шубенков и Дарья Клишина. Также о проблемах заявлял гимнаст Никита Нагорный.