Сборная Германии по футболу сыграет с Бразилией на Олимпиаде-2020
11:57
В Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2020.
Группа A: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;
Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;
Группа C: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;
Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.
Турнир по футболу на Олимпиаде-2020 пройдет с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии. Действующим олимпийским чемпионом является Бразилия.
По правилам, в футбольном турнире могут принимать участие игроки моложе 24 лет, а также каждая сборная может включить в заявку трех игроков любого возраста.
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