Сборная Германии по футболу сыграет с Бразилией на Олимпиаде-2020

В Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2020.

Группа A: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;

Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;

Группа C: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.

Турнир по футболу на Олимпиаде-2020 пройдет с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии. Действующим олимпийским чемпионом является Бразилия.

По правилам, в футбольном турнире могут принимать участие игроки моложе 24 лет, а также каждая сборная может включить в заявку трех игроков любого возраста.