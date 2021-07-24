Женская сборная США по футболу разгромила Новую Зеландию

Женская сборная США по футболу в групповом турнире Олимпиады разгромила команду Новой Зеландии со счетом 6:1.

Американки после двух туров занимают второе место в группе G. Новая Зеландия — последняя. Лидирует Швеция, Австралия — третья.

Олимпийские игры

Женщины

Группа G

Новая Зеландия — США — 1:6 (0:2)

Голы: Лавель, 9 (0:1). Хоран, 45 (0:2). Эрцег, 63 — в свои ворота (0:3). Хассетт, 72 (1:3). Пресс, 80 (1:4). Морган, 87 (1:5). Ботт, 90+3 — в свои ворота (1:6).

24 июля. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».