Женская сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с Бразилией

Женская сборная Нидерландов по футболу в групповом турнире Олимпиады сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 3:3.

Обе сборные лидируют в группе F, имея по 4 очка после двух туров.

Олимпийские игры

Группа F

Нидерланды — Бразилия — 3:3 (1:1)

Голы: Миедема, 3 (1:0). Дебинья, 16 (1:1). Миедема, 59 (2:1). Марта, 64 (2:2). Людмила, 68 (2:3). Янссен, 79 (3:3).

24 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».