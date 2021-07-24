Женская сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с Бразилией
16:09
Женская сборная Нидерландов по футболу в групповом турнире Олимпиады сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 3:3.
Обе сборные лидируют в группе F, имея по 4 очка после двух туров.
Олимпийские игры
Группа F
Нидерланды — Бразилия — 3:3 (1:1)
Голы: Миедема, 3 (1:0). Дебинья, 16 (1:1). Миедема, 59 (2:1). Марта, 64 (2:2). Людмила, 68 (2:3). Янссен, 79 (3:3).
24 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».
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