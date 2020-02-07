Женская сборная Китая отказалась от участия в квалификации на Олимпиаду-2020

Женская сборная Китая не будет участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм-2020, сообщает Федерация гандбола России.

Согласно результатам чемпионата Азии ее место займет Казахстан. Россия в группе сыграет с Сербией (20 марта), Казахстаном (21 марта) и Венгрией (22 марта).

Ранее мужская и женская сборные Китая отказалась от выступления на чемпионатах мира по хоккею с мячом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 31,1 тысячи, более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тысячи.