Зеппельт считает, что МОК может специально затягивать с переносом Игр

Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил предположение, что МОК может специально долго не принимать решение по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за эпидемии коронавируса. По его мнению, МОК может ждать бойкота со стороны еще нескольких стран. Накануне Канада и Австралия заявили о неучастии в Играх в Токио, если их не перенесут по меньшей мере на год.

«Возможный сценарий? МОК ждет, что еще несколько стран откажутся от участия в Олимпиаде, чтобы потом заявить: не можем проводить Игры из-за нехватки спортсменов. Это может привести МОК в более удобное положение для выплаты финансовых компенсаций. Если это так, то они будут использовать материальную заботу спортсменах. Это возможно?» — написал Зеппельт в Twitter.

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