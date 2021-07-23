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Завершился парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио

16:37
Спортсмены сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Спортсмены сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
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Завершился парад спортсменов на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

В параде приняли участие 206 делегаций. Первой на арену Национального стадиона вышла сборная Греции, после нее появилась команда беженцев, которая выступит на Играх во второй раз в истории.

Команда России вышла на арену 77-й по счету. Российские спортсмены выступят на соревнованиях под именем Олимпийского комитета России. В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине.

Последней на арене появилась сборная Японии, которая является хозяйкой игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса и эпидемиологической ситуации в мире.

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Иван Торопцев все материалы автора

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