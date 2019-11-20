Завершилось строительство основного стадиона Олимпиады-2020 в Токио

Завершено строительство основного стадиона Олимпиады-2020 в Токио, cообщает Olympicchannel, разместив в Instagram фото арены.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил об окончании строительства олимпийской гимнастической арены Ariake Gymnastics Centre.

Волейбольную Ariake Arena планируется сдать в декабре этого года, а центр водных видов спорта — в феврале 2020 года.