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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Завершилось строительство основного стадиона Олимпиады-2020 в Токио

13:48

Завершено строительство основного стадиона Олимпиады-2020 в Токио, cообщает Olympicchannel, разместив в Instagram фото арены.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил об окончании строительства олимпийской гимнастической арены Ariake Gymnastics Centre.

Волейбольную Ariake Arena планируется сдать в декабре этого года, а центр водных видов спорта — в феврале 2020 года.

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