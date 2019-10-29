Завершилось строительство гимнастической арены для Олимпиады-2020 в Токио

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил об окончании строительства олимпийской гимнастической арены Ariake Gymnastics Centre.

Вместимость арены — 12 тысяч человек. Центральный стадион, по данным оргкомитета Игр готов на 99% (его планируется сдать в ноябре этого года), волейбольная Ariake Arena — на 97% (его планируется сдать в декабре этого года), центр водных видов спорта — на 86% (его планируется сдать в феврале следующего года).