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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Завершилось строительство гимнастической арены для Олимпиады-2020 в Токио

14:02

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио сообщил об окончании строительства олимпийской гимнастической арены Ariake Gymnastics Centre.

Вместимость арены — 12 тысяч человек. Центральный стадион, по данным оргкомитета Игр готов на 99% (его планируется сдать в ноябре этого года), волейбольная Ariake Arena — на 97% (его планируется сдать в декабре этого года), центр водных видов спорта — на 86% (его планируется сдать в феврале следующего года).

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