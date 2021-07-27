Известный певец Юрий Лоза в интервью «СЭ» поделился мнением об Олимпиаде в Токио.

— Ну и как вам Олимпиада, Юрий Эдуардович? — поинтересовался обозреватель «СЭ» у популярного певца.

— Да никак! — воскликнул Лоза. — Я ее не смотрю и не собираюсь! У меня даже мнения никакого нет. Что, интересно смотреть на пустые трибуны? На эти маски дурацкие? Бесконечное количество бреда и понтов. Непонятно откуда взявшиеся. Эти крики радостные. Истерика на нашем спортивном канале. Что истерить-то? Мы выступаем слабо. Вообще, мне неинтересно смотреть на наших спортсменов, которые выступают без флага и гимна.

— В Токио демонстрации устраивались — мол, не нужно было вообще проводить эту Олимпиаду. Из-за ковида.

— Я вот тоже думаю, в таком виде не стоило ее проводить. Можно было еще отложить на год. В этом году точно не надо было устраивать. Уф-ф... Это не Олимпиада! Если нельзя провести по-хорошему, лучше не проводить никакую.