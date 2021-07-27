Юрий Лоза прокомментировал заявление Юлии Ефимовой о нечестной Олимпиаде

Известный певец Юрий Лоза в интервью «СЭ» поделился мнением об Олимпиаде в Токио и прокомментировал слова пловчихи Юлии Ефимовой об Играх в Японии.

— Наша Виталина Бацарашкина настреляла с 10 метров на золотую медаль. Депутат Лебедев, сын Жириновского, откликнулся: «Ничего приятного в этой золотой медали я не вижу. На открытие Олимпиады мы вышли с белым флагом, в непонятной форме, с непонятным гимном. Что здесь приятного? Это же позор!» Он прав?

— Нет.

— В чем именно?

— Она-то при чем?! Это наши чиновники-ребята недоглядели! И он тоже чиновник. Пусть на своих чиновников и ропщет. А девчонка молодец! Не она же виновата в этом, правильно?

— Безусловно.

— Это они виноваты! Господа, которые не смогли обеспечить нормальную работу. Чи-нов-ни-ки. Вот пускай среди своих чиновников и разбираются! А девочка эта — герой. Как ее зовут?

— Виталина. На сегодняшний день стала главной Виталиной страны, потеснив другую. А вы, Юрий Эдуардович, вижу, из 97 процентов.

— Каких процентов?

— Да опрос проводился и показал: 97 процентов простых людей не знают фамилии ни одного нашего олимпийца.

— Ни одного не знаю и... Вообще об Олимпиаде говорить не хочу, мне неинтересно это.

— А я вам одно имя назову — Юля Ефимова.

— Так что?

— Она тут проинформировала: «Мне обидно, что никуда выйти нельзя, многих спортсменов отстраняют от соревнований. Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться». У вас есть ощущение, что происходит что-то нечестное?

— Когда из Олимпиады сделали какие-то политические игрища — весь интерес к ней пропал окончательно. Когда начинаются вот эти вещи, не связанные со спортом, смотреть на это уже не хочется. Это уже не чистый спорт, о котором говорили раньше. Никакого отношения к чистому спорту эта Олимпиада в Токио не имеет. Всё, пока!