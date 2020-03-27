Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о переносе Олимпиады-2020 на следующий год.

— Я вообще, честно сказать, удивлялась тому, что кто-то думал, будто ее могут не перенести, — приводит слова Ефимовой РИА Новости. — Все кругом закрыто, в Европе, в США. У многих тренироваться возможности нет. Да, теперь до Олимпиады ждать еще год, но, в принципе, у меня и было в планах поплавать еще год после Олимпиады. Так что будем работать, хотя, конечно, загадывать сложно.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.