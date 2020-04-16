Юлия Ефимова: «Когда начались разговоры о переносе Олимпиады, я надеялась, что это будет не дольше года»

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о подготовке к Олимпиаде в Токио. Из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.

— Я уже не раз говорила, что эта Олимпиада станет для меня последней, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — После, может, поплаваю полгода или год, пока буду в хорошей форме. Когда только начались разговоры о переносах, я только надеялась, что это будет не слишком длительный срок — не дольше года. Мне уже не 16-18 лет, когда все это дается легко. Но я понимаю, что если я захочу, поставлю перед собой цель, то добьюсь ее.

В этом году я брала большой отпуск после окончания чемпионата мира, проводила мастер-классы, давала интервью. Словом, сменила деятельность. И только незадолго до карантина я начала набирать неплохие кондиции. За оставшееся время до Олимпийских игр должна была набрать максимальную форму.