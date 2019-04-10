Японский министр, отвечавший за Игры-2020, подал в отставку после критики

Японский министр Еситака Сакурада подал в отставку, сообщает NHK. Он отвечал за подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде-2020, которые пройдут в Токио.

Сакурада взял на себя ответственность за неосторожные высказывания, вызвавшие резкую критику со стороны оппонентов. На мероприятии в честь депутата Хинако Такахаси он заявил, что Такахаси "более важна, чем восстановление регионов, пострадавших от цунами 2011 года".

Пост Сакурады займет Сюньити Судзуки, который уже занимал эту должность с 2017 по 2018 год.