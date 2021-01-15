Японский министр не исключил возможность отмены Олимпийских игр в Токио

Японский министр административной и нормативной реформы Таро Коно допустил возможность отмены Олимпийских игр в Токио. Он подчеркнул, что не исключает любые варианты развития событий.

«Я должен сказать, что все сценарии возможны. Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане Б, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план», — приводит слова Коно WION.

Ранее исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто опроверг сообщения о возможной отмене игр.

В настоящее время в 11 префектурах Японии действует режим ЧС из-за роста числа заражений коронавирусом.