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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Японский эпидемиолог — о шансах провести Олимпиаду в Токио

09:50

Врач-эпидемиолог и бывший научный советник японский властей Кэнтаро Ивата поделился мнением о проведении Олимпиады в Токио в 2021 году.

Ранее Олимпиада-2020 была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса.

— Победить новый коронавирус по всему миру к следующему году будет сложно, а поэтому проведение летних Олимпийских игр в Токио, скорее всего, придется отменить, — приводит слова Иваты РБК. — Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично.

В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ed3e0649a7947601f47b421?ruid=UET9B13K5rxpSxTJAy6eAg==

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