Врач-эпидемиолог и бывший научный советник японский властей Кэнтаро Ивата поделился мнением о проведении Олимпиады в Токио в 2021 году.

Ранее Олимпиада-2020 была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса.

— Победить новый коронавирус по всему миру к следующему году будет сложно, а поэтому проведение летних Олимпийских игр в Токио, скорее всего, придется отменить, — приводит слова Иваты РБК. — Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично.

В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году.