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Японские метеорологи сообщили о влиянии тайфуна «Непартак» на Олимпиаду

08:17
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Японское метеорологическое агентство заявило, что в Токио во время Олимпиады могут пройти ливневые дожди с сильным ветром из-за приближения тайфуна «Непартак».

По информации агентства Kyodo, из-за тайфуна могут изменить расписание. 27 июля в Токио должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде и по плаванию в программе триатлона.

«Непартак» стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Синоптики призывают соблюдать меры осторожности, так как тайфун может вызывать очень тяжелые погодные условия.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля до 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/31.053/137.834/&elem=all&contents=warning&lang=en

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