Японские метеорологи сообщили о влиянии тайфуна «Непартак» на Олимпиаду

Японское метеорологическое агентство заявило, что в Токио во время Олимпиады могут пройти ливневые дожди с сильным ветром из-за приближения тайфуна «Непартак».

По информации агентства Kyodo, из-за тайфуна могут изменить расписание. 27 июля в Токио должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде и по плаванию в программе триатлона.

«Непартак» стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Синоптики призывают соблюдать меры осторожности, так как тайфун может вызывать очень тяжелые погодные условия.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля до 8 августа.