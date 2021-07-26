Японские метеорологи сообщили о влиянии тайфуна «Непартак» на Олимпиаду
08:17
Японское метеорологическое агентство заявило, что в Токио во время Олимпиады могут пройти ливневые дожди с сильным ветром из-за приближения тайфуна «Непартак».
По информации агентства Kyodo, из-за тайфуна могут изменить расписание. 27 июля в Токио должны пройти соревнования по плаванию на открытой воде и по плаванию в программе триатлона.
«Непартак» стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Синоптики призывают соблюдать меры осторожности, так как тайфун может вызывать очень тяжелые погодные условия.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля до 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/31.053/137.834/&elem=all&contents=warning&lang=en
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