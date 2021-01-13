Япония закроет въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о том, что правительство страны приостанавливает действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют данные соглашения.

Суга заявил, что выдача виз приостановлена до 7 февраля из-за ситуации с коронавирусом внутри страны. Политик отметил, что решение не связано с рисками в преддверии Олимпиады в Токио, которая пройдет летом 2021 года.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.