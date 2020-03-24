Япония потеряет больше шести миллиардов долларов из-за переноса Олимпиады

Экономика Японии может потерять до 700 миллиардов иен (6,32 миллиарда долларов) из-за переноса Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщила Nikkei Asian Review еще до решения отдложить Игры на следующий год.

Напомним, сегодня президент МОК Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Олимпиаду-2020. Она пройдет не позже лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.