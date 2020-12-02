Япония намерена пускать иностранцев на Олимпиаду без обязательной вакцинации
10:44
Власти Японии намерены разрешить иностранцам посетить Олимпиаду в Токио без обязательной вакцинации от коронавируса или карантина, сообщает Nikkei Business Daily.
По сведениям источника, въезжающим необходимо будет предоставить отрицательные тесты на коронавирус и загрузить приложение для отслеживания. Также сообщается, что власти страны не будут ограничивать туристов в использовании систем общественного транспорта.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Организаторы продали почти миллион билетов иностранцам.
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